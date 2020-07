Montero dice que el acuerdo europeo es "determinante" para los Presupuestos

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el acuerdo europeo para el fondo de reconstrucción es "determinante" y "definitivo" para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 "a la mayor brevedad", al ser "fundamental" para poder "cristalizar" y concretar los recursos europeos y que lleguen a la ciudadanía.

Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha considerado que si el acuerdo sobre el fondo de reconstrucción europeo suscrito este martes no allana el camino por completo para los Presupuestos en España, "sí es determinante y definitivo", ya que "no se podría entender" que no viesen la luz unas cuentas públicas que recojan esos recursos tras una negociación "tan complicada".

"Sería como despreciar esa capacidad económica que ha contribuido Europa a poner encima de la mesa para impulsar proyectos tractores" para la recuperación y las grandes transformaciones previstas en la legislatura, ha apuntado Montero ante la posibilidad de un rechazo a las nuevas cuentas públicas.

A su juicio, no se comprendería que el fondo europeo no tuviera continuidad en un proyecto de Presupuestos que permitiera vehicular las cantidades de esas cuantías globales que se determinen para 2021, siendo "importantes para poder inyectar justo ahora, cuando se necesita, un volumen de recursos para que España avance en el progreso social".

"No podemos esperar, el país no puede esperar", ha dicho Montero, por lo que ha adelantado que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos "a la mayor brevedad", por lo que espera que sea apoyado por la mayor parte de formaciones, incluido el PP.

A este respecto, ha reiterado que la vocación del Ejecutivo es llegar a un acuerdo con todas las formaciones políticas, máxime cuando se trata del "Presupuestos de recuperación" en el que "es tiene que concretar todo el dinero de Europa". "El PP está llamado a jugar un papel fundamental y el conjunto de formaciones", ha añadido.

Una semana después de que el Ministerio de Hacienda publicase la orden por la que autoriza a los ministerios a elaborar sus planes de ingresos y gastos de cara a la aprobación del proyecto de ley en septiembre, Montero ha dicho que será "fundamental" contar con el proyecto de PGE para poder "cristalizar" el fondo y se dé continuidad al "día histórico" de hoy, de forma que no solo se celebre el acuerdo, por lo que ha pedido a todos los grupos que se comprometan y hacer posible y operativo que los recursos lleguen a la ciudadanía mediante los Presupuestos.

La portavoz del Gobierno, que ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá próximamente en el Congreso para detallar el acuerdo europeo, ha dicho que este tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los propios parlamentos europeos, que espera que suceda "a la mayor brevedad" para activar "cuanto antes" los recursos.

Ha pedido un "último esfuerzo", especialmente al PP, para apoyar el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso y lo ha extrapolado a los Presupuestos que espera presentar "en breve".



CALENDARIO PARA REFORMA LABORAL Y FISCALIDAD



Preguntada sobre la condicionalidad de los recursos europeos, Montero ha explicado que se trata de impulsar una serie de "transformaciones" de los vectores de impulso en materia de transición ecológica, digital e inclusión social y los requisitos forman parte de las recomendaciones país que la CE ha formulado en los últimos meses, que pasan por el refuerzo de la capacidad del sistema sanitario; medidas para preservar los puestos de trabajo, como los ERTE; liquidez a pequeñas y medianas empresas, como los créditos ICO; inversión para transición ecológica e impulso digital.

"Estamos bastante alineados con esas reformas que se planteaban en el informe de recomendaciones país y ya el Gobierno venía trabajando en todas y cada una de ellas", ha enfatizado.

Sobre la reforma laboral concretamente ha dicho que el Gobierno mantiene su hoja de ruta y su calendario en este asunto para la legislatura en el marco del diálogo social, adaptándola a la situación sanitaria y económica, si bien sobre esos elementos ha asegurado que "para nada se ha hablado", y las informaciones sobre posibles cambios del Ejecutivo en relación con la reforma laboral de 2012 obedece más a "pretensiones de otros países".

De igual forma, ha defendido que hay que acometer una "profunda" revisión de la fiscalidad para estudiar las figuras más diferenciadas del resto de Europa y la capacidad de rendimiento "óptimo". "Sería una contradicción pedir recursos y no ser capaces de optimizar como nación aquello que tenemos capacidad de alcanzar por el simple hecho de revisar las figuras tributarias", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que durante las negociaciones se ha puesto de manifiesto la necesidad de recursos propios de la UE, y se trabaja en el impuesto digital, a las transacciones financieras, en fiscalidad medioambiental o el impuesto de carbono en frontera, que el Gobierno considera "imprescindible" para la fiscalidad europea y española. "Estamos alineados con las propuestas que el conjunto de países está planteando", ha aseverado.