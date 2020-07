UGT advierte de que España podría perder 7 millones de empleos

madrid – UGT advirtió ayer de que España podría perder hasta 7 millones de empleos por la crisis poscovid y la digitalización, por lo que reclama decisiones que minimicen el impacto de la automatización en el empleo.

El sindicato destaca que la pandemia ha cambiado las previsiones en cuanto al impacto de la automatización en el empleo en España, a la par que "ha acelerado" la tendencia de automatizar una gran parte del trabajo.

En este sentido, el informe The future of work in Europe, publicado por la consultora McKinsey, afirma que un "número sustancial de las ocupaciones que probablemente sean desplazadas por la automatización a largo plazo también están en riesgo por la crisis de coronavirus a corto plazo".

En concreto, el estudio refleja que en Europa, alrededor de un 10 por ciento de total de empleo (24 millones de puestos de trabajo) sufrirían esta doble amenaza, que se representaría en forma de reducción de salarios y horas de trabajo, ERTE o despidos permanentes.

La transposición de esta metodología a España, confrontándola con la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra que hasta 7 millones de empleos "estarían amenazados" en la próxima década por los efectos de esta pandemia, y a la vez, "corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas".

"La distribución de nuestro tejido productivo, excesivamente focalizado en los sectores más indefensos a ambas casuísticas, como la hostelería, el comercio al por mayor/menor o la construcción, hacen que el efecto sea mucho más acusado en nuestro país que en el resto de Europa", lamenta UGT.

El documento afirma, en línea con otros publicados por Eurofund o la Comisión Europea, que la demanda de empleos basados en capacidades manuales decaerá un 20 por ciento en la próxima década, mientras que los empleos que exigirán capacidades digitales avanzadas se incrementarán en un 40 por ciento.