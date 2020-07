Seat invertirá 5.000 millones de euros para producir coches eléctricos en Martorell

Seat invertirá 5.000 millones de euros en proyectos de I+D para desarrollar nuevos modelos y a equipos e instalaciones en Martorell (Barcelona) con el objetivo de "asumir" nuevos proyectos, especialmente para electrificar la gama. Así se extrae de la rueda de prensa celebrada ayer en Casa Seat y en la que participaron el presidente de Seat, Carsten Isensee, y el vicepresidente Comercial y de Marketing y ceo de Cupra, Wayne Griffiths.

Isensee explicó que con esta inversión la firma se prepara para desarrollar nuevos modelos y que tienen la intención de que la planta de Martorell fabrique vehículos eléctricos a partir de 2025, "cuando el mercado del vehículo eléctrico haya crecido".

colaboración pública

Sostuvo que para hacerlo posible se necesitará la colaboración de las administraciones, y dijo que para electrificar España tiene que cambiar la infraestructura, tiene que haber más energías renovables y una infraestructura de carga suficiente: "Sin todo ello será difícil". "El Gobierno ha de ayudar, piensen en lo que acaba de mencionarse, infraestructura, mayor uso de energía solar, energías renovables, todo esto son condiciones para que la electrificación de España sea un éxito, para que el uso del vehículo esté disponible para su uso masivamente", añadió, y dijo que confían mantener el nivel de volúmenes de producción en Martorell en los próximos años. Por su parte, Griffiths explicó que para la electrificación tendrá que haber una demanda mayor de coches eléctricos, algo que según él se debe incentivar desde las administraciones públicas.

seat:code

La compañía anunció que el centro de desarrollo de software Seat:Code tendrá una nueva oficina en La Rambla de Barcelona, con un equipo de más de 150 desarrolladores de software dedicados a "liderar la transformación digital de la compañía y crear aplicaciones y soluciones digitales". Seat ya ha incorporado 20 personas en el centro y contratará a más de 100 profesionales más en los próximos meses: "Es nuestra máquina digital que crea productos y soluciones digitales para Seat y el grupo Volkswagen".

Isensee también anunció la creación de un centro en Martorell dedicado a la electrificación, la prueba de baterías y software en general orientado a la electrificación de la gama.

seat mó Desde hoy, Seat MÓ ofrece un nuevo modelo de suscripción en Barcelona a través de un servicio de movilidad todo incluido que permitirá tener acceso a la moto eléctrica SEAT MÓ 125 por días, semanas o meses, sin permanencia y por 149 euros al mes a partir de tres meses de alquiler. Con la SEAT MÓ 125 arrancará el servicio de motosharing en Barcelona.

el tercer modelo

vw navarra, inmersa en el cuv

La plataforma MQB no está preparada para el eléctrico. VW Navarra ha cerrado por vacaciones hasta el 10 de agosto, pero estas semanas hasta mil personas trabajarán en la fábrica para adecuar las instalaciones para el tercer modelo que se lanzará después del verano de 2021. Además, la planta de Landaben también afrontará la remodelación del Polo. VW Navarra no se pronunció ayer sobre la apuesta por el vehículo eléctrico que ha hecho Seat; y fuentes sindicales manifestaron que la plataforma MQB no está preparada para su producción. En 2019, el grupo germano confirmó que no prevé fabricar un modelo eléctrico en Landaben en tres o cuatro años.