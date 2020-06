"No sabemos cuántas personas dejarán el ERTE para acogerse a EREs o al desempleo"

Iñaki Garcinuño ha vaticinado en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca que pronto habrá acuerdo en el seno del diálogo social para alargar los ERTEs. "Lo que nos llega es que parece muy probable que el acuerdo llegue pronto. Quedarían flecos. Lo importante es que se sigue negociando y que hay voluntad de acuerdo".

El presidente de la patronal vizcaína se ha mostrado partidario de los ERTEs y ha reconocido que han ayudado a que no se destruya empleo. Garcinuño ha dicho esperar que la normalidad y la actividad económica se recuperen pronto y ha vaticinado que el 30 de septiembre, cuando terminarían los ERTEs según el texto que negocian Gobierno, Patronal y sindicatos, será clave para conocer las consecuencias concretas de la crisis en el empleo. "La pregunta es cuántas personas dejarán los ERTEs para pasar a EREs o al desempleo. Si los ERTEs terminan el 30 de septiembre, esa fecha será clave para saber hasta dónde llega el desempleo".

El responsable de Cebek no ha rechazado la posibilidad de una reforma fiscal, aunque considera que ahora no es el momento de abrir ese debate. "El año que viene la administración tendrá que calcular lo recaudado, lo gastado por el covid-19 y la deuda. Entonces se sabrá si hay capacidad para pagar, y si es necesario se debatirá una reforma fiscal. Es un debate que debe darse pero no hoy. Si argumentan la necesidad del cambio fiscal no podremos negarnos".

Además, Garcinuño se ha mostrado en contra de la derogación de la reforma laboral. Cree que puede tener aspectos negativos, pero señala que sería torpe eliminarla en un momento como este.