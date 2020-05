Carmen Flores: "Nuestro objetivo es ayudar a la empresa a liderar su proyecto de futuro"

CF Consultores y Asesores forma parte de una red de despachos profesionales formado por auditores, abogados y economistas con el objetivo de que los clientes desarrollen sus proyectos empresariales desde la constitución de su empresa hasta la solución de su situación de insolvencia. El resultado de su trayectoria está garantizado por el aval que aporta el trabajo desarrollado dentro de la empresa en esta última década.

¿Me podría describir cuales son los principales servicios que ofrece CF Consultores?

—Como línea principal en nuestra prestación de servicios está el apoyo en gestión tanto financiera como contable y fiscal en el devenir diario delas operaciones de nuestros clientes al igual que a otras empresas ajenas al despacho que nos solicitan ayuda. Dentro de nuestra actividad como administrador concursal, la línea de trabajo está enfocada tanto al marco de lo establecido en Turno de Actuación Profesional como el apoyo a la empresa en el momento que detecta una situación de insolvencia, ya sea un autónomo o persona jurídica. Planteamos nuestros servicios como punto esencial en la negociación con sus acreedores tanto financieros como productivos.

¿Quiénes son sus principales clientes?

—Dentro de nuestra cartera de clientes figuran tanto personas físicas que requieren apoyo en la toma de decisiones de su patrimonio, pasando por todo tipo de profesionales autónomos y empresarios individuales, como empresas a las que prestamos tanto apoyo técnico contable-financiero y fiscal y servicios de auditoría contable. Es decir nuestros clientes abarcan tanto a la persona física que se plantea un negocio como un grupo empresarial que requiere apoyo técnico contable financiero. La situación actual provocada por el coronavirus ha cambiado la situación económica de numerosas personas y a todos los niveles

¿Qué les puede ofrecer usted?

—Principalmente ayuda técnica y soporte humano para superar el momento. La mayoría de las personas físicas y pequeños negocios, por razones de infraestructura en su gestión, carecen de un soporte técnico financiero adaptado a su medida, es decir, no tiene la misma necesidad un taller con un empleado, un pequeño comercio o un bar, que un taller de mecanizado con 25 empleados. Hay quien no va a poder afrontar la situación y va a tener que cerrar sus negocios. Llegar a un concurso CF Consultores nació como resultado de la trayectoria profesional de una década marcada por la crisis financiera de 2007 y su efecto en el sistema euro en 2010. Durante la última década ha llevado a concluir más de una veintena de concursos de acreedores.

¿Puede haber otras?

—Sin duda que las hay, pero hay un factor que determina la eficiencia de esas medidas, el factor tiempo. Hay una lección que aprendemos rápidamente los profesionales que nos dedicamos a la empresa y es que "nunca hay que dejar pasar el momento". Dicho de esta forma parece trivial, pero puedo asegurar que si la situación se ataja en el origen, se analiza el horizonte de posibilidades y se planifica adecuadamente

un camino, se llega a una solución.

¿La solicitud del concurso de acreedores es la última vía a la que se debe recurrir?

—Nuestra filosofía se enmarca dentro de la creencia de que la solicitud del concurso de acreedores es la última instancia a la que tiene que acudir una compañía que pretenda tener un futuro; idea avalada por nuestra experiencia y por las estadísticas existentes en el ámbito concursal. Lógicamente, si llegamos a la conclusión de que no existen salidas viables acompañamos a la sociedad en la preparación de solicitud de concurso de acreedores.

Según su experiencia profesional, el panorama económico no es nada alentador. ¿A qué nos vamos a enfrentar?

—No creo que nadie lo sepa, yo desde luego que no. Pero por suerte o por desgracia, venimos de una crisis financiera que de alguna forma nos ha hecho entender que cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir como individuos responsables y esa es la sociedad responsable que dará la solución, aunando sus energías, a las dificultades venideras al margen de lo duro que pueda ser y siempre mirando por el bien común

porque ese es el camino.

Cuéntenos un poco la trayectoria de la consultoría y la suya personal. ¿En qué se especializa?

—A principios de la década de los noventa, empecé a compartir despacho profesional a la vez que compaginaba el desarrollo de mi vida familiar y apostaba por la formación técnica, sobre todo en el área de la Auditoria, la Contabilidad y el Derecho Concursal. Esto en sus orígenes mellevó a formarme en el campo de la Auditoría de Cuentas en colaboración con profesionales del área a la vez que consolidaba mis conocimientos de contabilidad e iniciaba a principios del siglo XXI mi formación como Administrador concursal. Todo ello de una forma involuntaria, en 2013, me llevó a crear lo que es hoy el despacho de Consultoría Empresarial CF CONSULTORES. Realmente creo que la formación técnica diaria y su aplicación en el trabajo diario es la razón que me lleva a evolucionar día a día. Es por ello que si tengo que definir mi área de especialidad, diría que junto a mi trabajo como Administrado Concursal, las dos líneas principales del staff interno de la empresa servicios especializados en en contabilidad, compras, personal, I+D; complementados con la consultoría y asesoría laboral, fiscal y asistencia jurídica en colaboración con despachos legales asociados son las directrices del trabajo diario.

¿Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno español van a ser suficientes, van a poder mantenerse?

—Yo no tengo una formación especializada en macroeconomía, por lo que no me voy a aventurar en conjeturas sobre medidas económicas nacionales o supranacionales; pero como profesional de la empresa diría que es imprescindible crear estructuras económicas a nivel nacional que no estén supeditadas al devenir político diario. Si estas estructuras existieran, no estaríamos en estas conjeturas, sobre todo porque afecta

a toda la sociedad.

Su negocio está ubicado en Durango, ¿Cómo cree que va a afectar la crisis sanitaria al poder adquisitivo de los durangarras?

—Sin ninguna duda que va a tener un efecto negativo en el poder adquisitivo de todos, la crisis sanitaria no es una crisis que afecte a unos sectores de población y a otros no, sino que su efecto es y será por igual para todos.

El hecho de estar ubicado en una localidad pequeña, ¿El cliente se siente más cercano a usted?

—Pienso que a todos nos gusta tener el profesional que necesitamos a la mano, no tener que realizar desplazamientos innecesarios para poder ser atendidos en el momento que lo necesitemos. Por ello entiendo que los clientes agradecen la atención cercana.

Sus clientes acuden a usted en busca de consejo, explíqueles que su consultoría puede ser hoy en día la única solución que les puede ayudar para salir adelante.

—En ningún momento le diría a mi cliente que acudir a mi es la única solución, pero si le diría que sin ninguna duda le puedo ayudar a solucionar sus problemas económico financieros de una forma ordenada y sin que esta situación pueda repercutir negativamente en su futuro.