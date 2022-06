En busca de los reyes de la pala de la época estival

La pala no se va de vacaciones y arranca una época llena de interés para el aficionado y también para los propios palistas. Los meses estivales se presentan llenos de partidos y, pese a que no habrá la tensión habitual de los campeonatos, estos encuentros no carecerán de competitividad. Mañana viernes comienza el Pala Tour y todos los participantes tienen la aspiración de convertirse en los reyes del verano. Ocho palistas formarán parte de esta gira que verá sus primeros pelotazos en Sopela y se trasladará por diferentes localidades hasta disputar su desenlace el próximo 10 de septiembre en el mismo enclave. El cierre de un círculo en el que se enfrentarán los pelotaris que más puntos obtengan dentro del sistema elaborado para este circuito de verano en el que están asegurados los partidos de alto nivel y emoción.

El Pala Tour viajará por los frontones de Armintza, Bilbao, Deba, Hossegor, Plentzia, Seignosse, Saint Geours de Maremne, Sopela y Plentzia. Escenarios todos ellos clásicos dentro del calendario palista y también lugares donde no acostumbran a celebrarse tantos festivales. En esta programación destaca la presencia de los frontones de Aquitania. En los últimos años, la modalidad cada vez tiene más adeptos dentro de este territorio y desde la empresa no dudaron a la hora de apostar por reservar tres fechas para poder acudir a esta zona. Además, la presencia de Necol y Cambos, que jugarán mucho más cerca de su casa de lo habitual, atraerá más aficionados. Aunque la sede protagonista de este año será Sopela, anfitriona de la inauguración y la final, y también serán especiales los partidos celebrados el 22 y 26 de agosto en Bilbao, dentro del regreso de la Aste Nagusia.

Las diez jornadas en las que se dividirá este Pala Tour tendrán un componente competitivo añadido. El calendario estará dividido entre festivales y torneos y en estos últimos se repartirán puntos para los participantes. Así, los mejores clasificados al final del verano podrán disputar la final en Sopela. Como es habitual, los partidos se jugarán al mejor de cinco jokos de diez y cada torneo tendrá el formato de semifinales y final. Ibarguren, Maldonado, Fusto, Necol, Gaubeka, Ibai Pérez, Cambos, Urrutia, Gordon y Del Río se repartirán de ocho en ocho en cada uno de los eventos programados dentro de este Pala Tour, aunque en los festivales también habrá algún que otro invitado especial para medirse con los palistas del cuadro profesional.

COMIENZO



Ya se conocen los primeros partidos del Pala Tour. Esta gira veraniega arrancará en Sopela mañana viernes a las 19.00 horas con el partido que enfrentará a Necol-Del Río e Ibarguren-Ibai Pérez. A continuación se medirán Gaubeka-Cambos contra Maldonado-Gordon. La semana que viene, el sábado a las 18.00 horas, será el primer viaje a tierras aquitanas y ahí contará con un invitado especial. Sylvain Brefel. El que fuera profesional hace no tantos años se juntará con sus antiguos compañeros para jugar un festival lleno de emotividad. El zaguero galo se unirá a Necol y sus rivales serán Fusto e Ibai Pérez. Estos dos primeros festivales no contabilizarán para el ránking al no tratarse de torneos y la primera cita puntuable será el 8 de julio en Armintza, aunque todavía no se conocen los participantes seleccionados para esta cita ni que dos palistas tendrán que esperar para sumar los primeros puntos en busca de conquistar el trono estival.

El apunte

Sistema de puntuación. El Pala Tour contará con un sistema de puntuación definido para escoger a los participantes de la final del torneo del 10 de septiembre. Los ganadores de cada torneo se llevarán 10 puntos, los finalistas 7, los terceros 5 y los cuartos 3. Las parejas no serán fijas y los ocho pelotaris rotarán, descansando dos de ellos en cada torneo. Los cuatro mejores clasificados al final de la época estival tendrán un billete para vestirse de blanco el último día.