El turno de los favoritos en el Parejas

Se acabó el descanso. Es hora de vestirse de blanco de nuevo y reactivarse a toda velocidad para afrontar una parte decisiva del Parejas. Ese sentimiento es el que invade a los pelotaris que lograron la clasificación directamente para las semifinales. Una semana en la que observaron desde fuera cómo sus rivales se batían por los otros dos billetes en un play-off agónico. Danel Elezkano y José Javier Zabaleta, al igual que hicieron Jokin Altuna y Julen Martija, trabajaron sin la presión competitiva e incluso se vistieron de blanco en este parón para no perder la chispa. Ahora, les toca entrar de nuevo en la rueda de la tensión, de vivir los choques con la presión que exige la lucha por la final y el primer paso lo darán este domingo en el frontón Bizkaia. Ayer jueves, las dos parejas protagonistas se citaron en el recinto bilbaino para una elección de material en la que no hubo incidencias.

Elezkano II y Zabaleta comenzaron con fuerza el Parejas y no tardaron en ser catalogados como la combinación favorita a la txapela. Sin embargo, Altuna III y Martija lograron cogerles el punto y vencieron en los dos enfrentamientos de la liguilla de los cuartos de final, algo que no preocupa a Zabaleta, que está centrado en el presente: "Las derrotas previas contra nuestros rivales, en semifinales no nos condicionan nada. Ahora estamos en otra nueva miniliguilla y todos los aspirantes jugamos con otro ánimo y frontón".

Tampoco se fían de estos resultados los vencedores de aquellos duelos. "Nosotros como pareja nos encontramos bien, pero ellos son una superpareja y a pesar de que hayan tenido un bache de tres derrotas, Danel y José Javier son los favoritos a la txapela. José está en un buen momento, pero no hay que olvidar que adelante está Danel y es un delantero que juega muchísimo. Son una pareja que dominan el juego, hacen pocos regalos y Danel termina muy bien los tantos", apuntó Altuna, uno de los mejores delanteros de la primera fase de los cuartos. Por su parte, Zabaleta, en el que están muchos focos puestos, cree que el partido es mucho más que un duelo entre él y el amezketarra: "Que si Altuna, que si Zabaleta... tanto Danel como Julen también son grandes pelotaris que van a tener el mismo o mayor protagonismo porque son unos grandes pelotaris. Por eso cuando se dice que si desactivas a Zabaleta o Altuna, no quiero decir, ni mucho menos, que tienes el partido ganado".

A pesar de que ambas parejas esquiven su papel de favoritas, lo que está claro es que llegan en un gran estado de forma. "Después de pasar un momento delicado hacia el final de la liguilla anterior, ahora entramos todos en una nueva fase y empezamos de cero", expresó Elezkano II, que espera un choque difícil este domingo: "Somos conscientes de que hacerles frente será muy complicado, pero nosotros estamos con mucha ilusión y ganas".

