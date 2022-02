Julen Martija: "Para mí estar en semifinales otro año más es increíble"

El zaguero navarro y Jokin Altuna superaron con éxito el último fin de semana de la liguilla de los cuartos del Parejas. El objetivo era conseguir el billete directo y lo hicieron con una gran victoria en el Astelena. Su tercera vez jugando juntos y la tercera vez que están en las semifinales. Ahora, los pelotaris de Aspe quieren quitarse la espina de las anteriores ediciones y conseguir el pase a la final. Sería la segunda para Martija, que consiguió la txapela en 2020, pero lo hizo sin público en las gradas y ahora sueña con repetir esa experiencia rodeado de aficionados.

¿Qué tal está después de haber conseguido el pase a las semifinales de forma directa?

—Contento por lo que hemos conseguido hasta ahora. Tenemos una semana más tranquila que otros. Es una semana para entrenar a tope y estamos bien y contentos.

¿Cómo vivieron el pasado fin de semana con tanta tensión?

—Todo el mundo hablaba de las posibilidades que había. Si ganábamos no sé qué, si perdíamos con no sé cuantos tantos pasaba equis. Mucho lío en la cabeza. Intenté evadirme de todo eso, pensar solo en el partido, tratar de ganar y la verdad es que entrené a gusto durante la semana. Las sensaciones eran buenas, pero luego hubo un poco de tensión por mi parte al ser un partido importante. Sin embargo, Jokin me ayudó un montón, jugó una barbaridad y en la segunda parte me solté bastante.

Todos esos nervios no estarán este fin de semana.

—Desde casa se ve de otra manera, más cuando estás ya dentro. Veremos el play-off con tranquilidad y a ver qué pasa.

¿Cuál será la preparación que llevará a cabo en esta semana de descanso?

—Intentaré meter mucho físico y luego no dejar de entrenar frontón para seguir con las buenas sensaciones. Tengo un partido amistoso para no perder la chispa y la confianza. Es como un entrenamiento, pero con un poco más de tensión. Me viene muy bien para no parar y seguir en esta línea.

¿Qué significa estar de nuevo en las semifinales?

—La verdad es que para mí estar en las semifinales otro año más es increíble. Nunca había pensado estar en Primera o conseguir lo que he conseguido. Estoy muy contento y aquí lo que se trata es de mantenerse ahí arriba mucho tiempo. De momento lo estoy consiguiendo y estoy muy contento.

¿Se marcan algún objetivo para esta nueva fase?

—Una vez que estás en la semifinal, todos queremos llegar a la final. Tuve la posibilidad de jugar una final, pero fue un poco raro con el coronavirus. Fue una final sin público y fue un poco raro, tengo esa espina. Llegar a otra final sería increíble, otro sueño, y además con público mucho mejor. A ver si hacemos una buena liguilla en las semifinales y si conseguimos llegar a la final, sería increíble.

La tercera vez que llega a las semifinales con Jokin Altuna.

—Sí, es verdad que ya habíamos jugado dos veces y en las dos llegamos a las semifinales, pero no conseguimos pasar a la final. Sí que tenemos eso ahí pendiente. Creo que esta vez llegamos mejor, pero ahora hay que mostrar en el momento clave que seguimos con confianza y bien de juego. A ver si conseguimos pasar.

Ahora todo empieza de cero en la liguilla de las semifinales.

—Es verdad que en las semifinales suele cambiar todo y siempre hay sorpresas con parejas que vienen de abajo y te tiene que pillar en un buen momento. Creo que hemos hecho un buen campeonato y ahora estamos con confianza, eso nos va a venir muy bien. Hemos jugados bien los últimos partidos y estamos bien de manos. A ver ahora qué tal lo hacemos.

¿Cómo ve el nivel de los rivales a los que se puede enfrentar?

—Elezkano y Zabaleta han hecho una liguilla muy completa y ha han jugado otras veces juntos. Sabemos lo que juega Zabaleta. Lleva mucho mucho tiempo jugando una barbaridad, es muy completo, por no decir el zaguero más completo, y cuando está bien es difícil hacerle frente. Luego, Danel es un delantero muy rematador y la que pilla, la termina muy fácil. Es una pareja completísima. No tengo nada claro quién va a pasar. Es verdad que hay parejas con más puntos que otras, pero aquí a un partido puede pasar cualquier cosa. A los que vienen de abajo, a Ezkurdia-Tolosa y Peña II-Albisu, les veo muy fuertes.

Las parejas que completarán la liguilla llegarán con la moral por las nubes tras ganar el 'play-off'.

—Al final cuando estás jugando siempre estás más enchufado, eso siempre pasa. Los que vendrán del play-off llegarán con muchísimas ganas. Entonces hay que estar siempre bien concentrado y tener claro que los que vengan de ganar lo harán a tope. A ver si entrenamos estas semanas fuerte y nos mantenemos como estamos ahora.

