Elezkano II-Zabaleta y Jaka- Mariezkurrena, a ganar y esperar a los acontecimientos

NO les queda otra a las dos parejas que se citaron ayer miércoles en la elección de material celebrada en Azkoitia para la última jornada de la liguilla del Parejas. Ganar y esperar. Cada una con sus propios objetivos pero con ese mismo sentimiento en su haber. Danel Elezkano y José Javier Zabaleta no muestran el poderío que les permitió arrasar en la primera vuelta y eso les ha llevado a una situación inesperada hace unas semanas. No dependen de sí mismos para conseguir la clasificación directa a las semifinales. Por su parte, Erik Jaka y Jon Mariezkurrena sufrieron un duro golpe la semana pasada y ahora no les queda otra que agarrarse a las carambolas para tratar de alargar su aventura en el presente campeonato con el play-off. Las dos combinaciones se enfrentarán mañana y la pareja vencedora vivirá un fin de semana de calculadoras, mientras la derrotada verá cómo su objetivo se escapa definitivamente.

La victoria no es la única solución para Elezkano II y Zabaleta. Deben vencer y esperar que los resultados del fin de semana les sean favorables para conseguir la clasificación directa. Pero los pelotaris de Aspe no quieren mirar más allá de su propio encuentro. "Tenemos que hacer lo que está en nuestra mano. El viernes trataremos de hacer un buen partido, a ver si sacamos el punto, y luego, lo de luego. Primero miraremos a lo nuestro y luego a ver si hay opciones", reconoció el zaratamoztarra. Su compañero se agarra a la igualdad vista en este campeonato y tiene claro que se puede dar sin ningún problema una combinación que resulte favorable: "Cualquiera puede ganar este fin de semana. Nosotros mismos podemos ganar o perder y el resto de parejas también. Trataremos de ganar y luego a ver qué pasa".

Esta situación es nueva para el etxarrendarra. Zabaleta está acostumbrado a mandar en la liguilla de los cuartos y lograr el pase a las semifinales con alguna jornada de antelación. "En los años anteriores para esta jornada ya estaba en las semifinales. La verdad es que estamos haciendo un buen campeonato pero este año, por lo que sea, con nueve o quizás diez victorias pueden no ser suficientes para estar en las semifinales", apuntó el zaguero navarro, que no tiene miedo a jugarse todo a un partido: "Si tenemos que jugar el play-off trataremos de jugar lo mejor posible para estar en las semifinales".

más difícil todavía



Menos opciones de cumplir su objetivo tienen Jaka y Mariezkurrena. Los de Baiko deben ganar a una de las mejores parejas del campeonato y esperar a que se dé una complicada carambola que les permita estar en la siguiente ronda. "Ya es muy difícil para nosotros y que los otros dos hagan la carambola, que ganen los que tienen que ganar, también. Viendo el campeonato que hemos hecho tenemos que ser conscientes de dónde estamos, salir a darlo todo, y quitarnos esa espina que tenemos clavada", señaló Mariezkurrena. El zaguero de Berriozar afronta este partido con la intención de dar un buen cierre al campeonato después de rendir por debajo de lo que indicaban los pronósticos al comienzo de esta edición del Parejas. "Nuestro campeonato ha sido malo y al principio estuve mal de las manos y darle la vuelta a eso no ha sido fácil. Ahora en la parte final he cogido algo más de juego y ahora viene el verano y trataremos de ponernos en forma y mejorar como pelotari", añadió el guardaespaldas de Baiko.