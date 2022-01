Un Individual clásico con nuevos palistas

Bilbao – Lo que funciona es mejor no tocarlo. El Individual de pala es el campeonato deseado por todos los palistas y se cuida con mimo para ofrecer el mejor espectáculo posible. La pasada edición se apostó por un regreso al pasado en su formato, por una liguilla de las semifinales en vez de las eliminatorias directas. Un pequeño margen de error para los favoritos y menos opciones para la sorpresa. Este nueva composición gustó a los participantes y al público y este año se ha repetido el mismo formato. Pero no todo es igual que el curso pasado. La principal novedad de este año está en el cuadro de participantes. Valentin Cambos, que ya jugó la Liga Kutxabank como profesional, y el debutante Román Maldonado tomarán parte en el Individual. Sangre nueva para tratar de conseguir una txapela que defiende Ibai Pérez.

El Individual arrancará este mismo viernes con dos partidos correspondientes a la jornada clasificatoria en la que competirán los debutantes junto a los dos palistas con menor ránking. Del Río se enfrentará a Cambos e Ibarguren a Maldonado. En la siguiente ronda, Ibai Pérez se medirá al ganador del primer partido y Gaubeka al del segundo. Los cuartos de final los completarán Fusto contra Urrutia y Gordon contra Necol. Los vencedores de estos duelos jugarán en una liguilla de semifinales de todos contra todos para definir los dos finalistas del 19 de marzo. En caso de que algún pelotari no pueda jugar el encuentro cuando se programe, se le dará por perdido ya que la empresa no contempla la posibilidad de aplazamientos.

Uno de los candidatos a aguantar en esta pelea hasta el final es Ibai Pérez. El sestaoarra es el actual campeón y se presenta como el principal rival a batir junto a Esteban Gaubeka, subcampeón de la pasada edición, y Pablo Fusto, uno de los dominadores de la disciplina en los últimos años. "El objetivo es la txapela, si no no estaríamos aquí. Todos juegan mucho, pero como siempre Pablo y Esteban creo que van a ser los rivales más complicados", declaró el sestaoarra. El propio Gaubeka también reconoció que quiere el primer puesto después de quedarse el año pasado a las puertas aunque también dio valor al hecho de seguir compitiendo a este nivel: "A mi especialmente el Individual me gusta mucho, pero también es muy exigente y si dejas una pelota estás muerto. Hay que hacer las cosas muy bien, estar concentrado y salir con los nervios controlados. Tiene de todo y estoy orgulloso de jugar un año más con todas estas máquinas".

Gaubeka es la tradición en el Individual. Cambos y Maldonado, la novedad. El zaguero de Iparralde ya jugó en la Liga Kutxabank y dejó buenas sensaciones clasificándose para la final, aunque ahora deberá jugar en solitario, algo a lo que no está tan acostumbrado. Por su parte, Maldonado llega con la ilusión por la nubes: "Voy a intentar hacer un buen campeonato más allá del resultado. Todos queremos ganar, pero hay que ser realista. Tengo la presión de ser el más joven, pero ellos tienen la presión de ganarme a mí. Si consigo sacar la victoria contra Beñat cumpliría otro sueño que es jugar contra Esteban".

El dato

Descanso. Una de las novedades de esta edición es que la última jornada de la liguilla de semifinales se dividirá en dos semanas. Así, los participantes de la final no jugarán tres viernes consecutivos y tendrán unos días extra de descanso.

"El Individual tiene de todo y estoy orgulloso de jugar un año más con todas estas máquinas" Esteban Gaubeka Delantero de Innpala