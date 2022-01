Mikel Urrutikoetxea: "Me estoy encontrando bien y disfruto, y eso es lo importante"

Cuando se presentó el Parejas, Mikel Urrutikoetxea y Aitor Aranguren no se marcaron un objetivo más allá del siguiente partido. Su meta era pelear cada día sin importar la situación clasificatoria y mantener siempre la competitividad. Esa estrategia no solo les permitió cosechar triunfos, también les coloca como una de las parejas candidatas a pasar a la siguiente ronda. En el ecuador de la liguilla, el zaratamoztarra y el de Aginaga están con cuatro victorias y empatados en la segunda posición. Sin embargo, esas buenas sensaciones clasificatorias no hacen que cambie la mentalidad del delantero vizcaino. Tiene claro que no se pueden desviar del camino a seguir y apuesta con pensar únicamente en el siguiente partido. Urrutikoetxea además no solo está cumpliendo sus objetivos como pareja, también en el aspecto individual ha dado un paso adelante y, repleto de confianza, está siendo uno de los mejores de este campeonato, ejerciendo de guía de Aranguren y con mucha chispa a la hora de acabar el tanto.

¿Qué sensaciones se le quedaron después de la última victoria, la conseguida el pasado lunes frente a Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa?

—Buenas. Era un partido importante para nosotros y un encuentro duro, como ocurre todos los fines de semana. Las sensaciones por mi parte fueron buenas desde un principio y este es el camino a seguir.

Con cuatro victorias en esta primera vuelta, ¿cuál es el balance que hace de esta primera mitad del Parejas?

—Es bueno. Todavía queda mucho campeonato y nuestro objetivo desde que se presentó el campeonato era ser competitivos siempre, mantenernos en la pelea. Ahora estamos con cuatro puntos, con otras cuatro parejas empatadas y todavía queda toda la segunda vuelta, pero tenemos que seguir por este camino.

¿Se esperaban estar a estas alturas tan de lleno metidos en la clasificación por el pase directo a las semifinales?

—Al final cuando se presenta el Parejas nuca sabes cómo puede ir el campeonato en sí. Como he dicho, nuestro objetivo era ser competitivos en el campeonato e ir semana a semana. Será al final de las catorce jornadas cuando hagamos el balance, pero de momento es positivo y hay que seguir así.

¿Cuál está siendo la clave para que estén dando este rendimiento?

—Con Aitor no había jugado muchos partidos antes de este campeonato. Una de las claves o una de las cosas más importantes es entendernos bien como pareja, entendernos en la cancha. En mi caso, intento ayudarle en todo lo que pueda a Aitor. Es un pelotari de solo 21 años e intentaré echarle una mano en todo lo que pueda, que se sienta cómodo en los partidos y disfrute. Luego está claro que habrá veces que las cosas salgan bien y otras que no salgan tan bien.

¿Cambian sus objetivos ahora que están en una posición privilegiada dentro de la liguilla?

—Nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Ser competitivos en el campeonato y pelear cada partido hasta el último tanto. Cuando acabe esta segunda vuelta veremos en qué posición estamos, pero el objetivo en un principio sigue siendo tratar de ser competitivos.

¿Cómo afrontan su encuentro del próximo domingo ante Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu en Getaria?

—Será otro partido duro y a la vez importante. Si conseguimos ganar este partido, tendríamos a una pareja como la de Peña y Albisu a tres puntos y el cómputo de los partidos en caso de empate también estaría a favor nuestro. Aunque ahora solo tenemos que pensar en ese partido, intentar hacerlo lo mejor posible y a ver lo que pasa.

Está claro que será un choque muy diferente al del lunes.

—Sí, aquí cada fin de semana es diferente, el frontón también y el momento de cada uno. Nunca sabes por dónde puede tirar el partido y habrá que ver lo que pasa.

¿Cuál cree que será la clave para sacar adelante el partido?

—Nunca se sabe. Al final es una pareja dura. Jon Ander es uno de los mejores zagueros. Normalmente marca diferencias y abre muchos huecos. Luego, Peña a la hora de rematar aprovecha muy bien los huecos que le deja Albisu y es un pelotari que le da velocidad al juego. Sin embargo, nosotros nos tenemos que preocupar de lo nuestro. Tenemos que salir centrados, hacer nuestro trabajo bien y si es así tendremos opciones de sacar el partido.

Toca trabajar mucho ante estos pelotaris.

—Trabajar y también cuando tenga pelota intentar rematar lo antes posible. Tengo que tratar de hacer daño en los cuadros delanteros, que es donde se ganan los partidos, y luego habrá que ver cómo va el partido.

Ejerce de guía de Aranguren, un papel que le ha tocado llevar en más de una ocasión en los últimos campeonatos cuando hasta hace poco era el joven de la pareja. ¿Cómo lleva ese rol?

—Con los años vas cogiendo cierta experiencia. En mi caso debuté un poco más joven de lo que es él ahora, con 20 años, y también he pasado por esa etapa. Que tu pareja te ayude siempre lo agradeces y por eso intentaré ayudarle en todo lo que pueda y lo más importante, que ambos nos sintamos así cómodos en la pareja.

Reconoció que uno de sus objetivos personales era reencontrarse con su mejor versión y recuperar la confianza, ¿siente que lo está consiguiendo?

—Sí, la verdad es que me estoy encontrando bien, estoy disfrutando y eso es lo importante. Es el camino que hay que seguir y ojalá sigamos así. De manos también me encuentro bien y eso también es una de las cosas más importantes.

¿Qué aspectos ha trabajado para alcanzar de nuevo a este nivel?

—De todo un poco, pero sobre todo diría que más el aspecto mental. Como se dice va todo junto. Cuando la cabeza va bien, físicamente estás mejor y vas con otras ganas a entrenar.

