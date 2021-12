La LEP.M diseña un protocolo para el pasaporte covid en el frontón

Tanto los responsables de la Liga de Empresas de Pelota a Mano Profesional como los organizadores del Campeonato Individual de cesta, que se disputa íntegramente en Berriatua, anunciaron este miércoles la "obligatoriedad" del pase covid para acudir al frontón en Euskadi.

En lo que respecta a las citas de mano profesional, se solicitará en la entrada el certificado y un documento de identidad que acredite al espectador.



JUNTO CON EL DNI

"Para poder entrar en el frontón se exigirá por el personal de organización responsable del control de accesos la presentación del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) y el DNI o permiso de residencia", concuerdan Aspe y Baiko.

"Tras verificarse que la persona dispone de dicho Certificado, procederá a presentar la entrada a la persona de la organización que se ocupa del control de accesos", desgranan desde la Liga de Empresas.



POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN

Además, a quien haya adquirido un tique para cualquier función antes de ayer y no pueda presentar el pasaporte covid, podrá solicitar la devolución del importe hasta el 31 de diciembre.

"Quien hubiese adquirido entradas antes del 15 de diciembre de 2021 para festivales a celebrar con posterioridad a dicha fecha, podrá solicitar la devolución del importe satisfecho con fecha límite del día 31 de diciembre de 2021 en el caso de que la persona espectadora no pueda dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 47/2021, de 14 de diciembre", señalan.

Además, la LEP.M sostiene que "la petición en tales casos deberá realizarse a través de correo electrónico dirigido a: sarrerak@entradasfronton.com".



NO HABRÁ DEVOLUCIÓN

En caso de que la entrada se compre desde ayer, si no se aporta el certificado, no se retornará el dinero.

"A partir del 15 de diciembre de 2021, estando vigente lo previsto en el Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, a quien adquiera una entrada para acceder a un festival no se le retornará el importe satisfecho por la localidad si no dispone o no aporta su Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR), o se negase a mostrar el DNI o permiso de residencia, para acceder al recinto", explican.

"Cada persona que adquiera una entrada es la única responsable de asegurarse de que dispone del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) en un formato y condiciones que permiten su correcta lectura", agregan en la nota de prensa.

NO A MENORES DE DOCE AÑOS

"El Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) no será exigido a personas menores de 12 años que acudan al frontón acompañadas de un mayor de edad, ni a las personas que acudan a ejercer su trabajo en el evento", remachan.



ACUDIR CON ANTELACIÓN

Asimismo, la LEP.M aconseja "acudir con mayor antelación de lo habitual" al frontón.

"Dado que el protocolo señalado para acceder al frontón ralentizará el habitual procedimiento de entrada en los recintos, se ruega a las personas espectadoras acudir con una mayor antelación a la habitual", admite el ente.