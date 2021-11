Un título para Jokin Altuna para disfrutar el ahora

JOKIN Altuna insiste en que su objetivo está en el presente. En disfrutar del camino sin mirar atrás y apuntar directamente al siguiente campeonato. Siempre en la búsqueda de la mejora continua. Con esa mentalidad volvió a sumar una nueva txapela tras ganar en una ajustada y trepidante final a Unai Laso. El de ayer domingo fue su tercer cetro en el Cuatro y Medio, el quinto de Primera, y con solo 25 años. Joven, sí; pero veterano. La de ayer domingo fue su sexta final consecutiva en la jaula y demostró que ha aprendido de las lecciones y las experiecias de sus anteriores luchas por las txapelas. No se fue del partido en los malos momentos y supo sufrir para sacar adelante el partido en un final de infarto. Altuna mostró la felicidad por el título y también la manera de lograrlo. Alegría por la meta obtenida y también por el camino recorrido.

Final del Cuatro y Medio. Fotos: Oskar González



", declaró Altuna al poco tiempo de lograr la txapela. Ese saber estar le permitió al delantero guipuzcoanoque hubiera dado mucho oxígeno a Laso. "En ningún tanto he empezado a echar gritos o salirme del partido. Pese a no tener buenas sensaciones en algunos momentos me he mantenido en el partido muy bien., reconoció.

La lograda ayer domingo fue la quinta txapela de Altuna en Primera, una victoria que llegó con muchos alicientes para ser recordada. Final igualada, rival durísimo, regreso del público a las gradas... "Cuando ganas una txapela en ese momentos sientes que es la más especial, pero todas tienen un significado terrible para el pelotari por diferentes cosas. Tienes que trabajar mucho para llegar a esos momentos, a ganar una txapela y quiero seguir trabajando, insistiendo para tener en el futuro más oportunidades y ganar unas más", expresó el amezketarra. Otra vez con la mirada en el futuro, con ese apetito insaciable por querer mejorar más aún y con los pies en el presente para disfrutar del ahora. "Soy consciente de que tengo que disfrutar de estos momentos porque no van a ser para toda la vida. Lo que importa es el hoy y hoy toca disfrutar muchísimo. Luego desde mañana a descansar y preparar el siguiente campeonato, que de eso se trata".

INTERRUPCIÓN



Uno de los momentos más polémicos del día fue cuando se decidió parar la final con empate a 19 en el marcador debido a que había personas en las gradas sin la mascarilla puesta. Una decisión que no sentó nada bien a los protagonistas. "No me ha parecido normal. Ha sido una falta de respeto increíble para el pelotari. Pienso que la gente también tiene que ser responsable y es cierto que no es fácil, pero los que nos estamos jugando todo a una carta somos nosotros y a Unai (Laso) tampoco creo que le haya hecho mucha gracia. Espero que no vuelva a ocurrir porque no solo ha sido en el 19 iguales. Ya en muchos tantos íbamos a restar el saque y oíamos la megafonía, así no te puedes concentrar y te sales del partido. Espero que no vuelva a ocurrir y que todos seamos responsables", comentó Altuna tras conquistar la txapela.