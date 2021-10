Un enfrentamiento entre Altuna y Ezkurdia, viejos conocidos

Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia escogieron con mimo los cueros en la elección de material celebrada ayer jueves en el Ogueta de Gasteiz. Los analizaron concienzudamente y apuraron al máximo su tiempo para escoger las dos pelotas. Lo hicieron sin quejas y en busca de las mejores opciones, sin que ningún detalle se escape. Los dos pelotaris son expertos en luchar por las txapelas y saben que para triunfar en estas citas se necesita rozar la perfección. El domingo en el frontón alavés tendrás una prueba más en su carrera, otro partido lleno de importancia para acercarse a un nuevo título. La semifinal del Cuatro y Medio testará a dos pelotaris acostumbrados a vivir con la victoria, pero solo uno de ellos podrá ganarse una plaza en la final de la jaula de Primera.

La falta de conocimiento mutuo no será excusa para estos dos pelotaris. Altuna y Ezkurdia se han enfrentado numerosas veces y en bastantes de esas ocasiones lo han hecho con algo importante en juego. "Estar en la pelea ahí arriba lo máximo posible, eso es lo importante. Mientras estemos en las semifinales o en la final será buena señal porque estamos haciendo las cosas bien. Me ha tocado ganarle unas veces, él también me ha ganado y ahora toca preparar bien el partido del domingo", comentó el arbizuarra. Los antecedentes muestras que la exigencia es máxima cada vez que se miden en una cancha y el amezketarra reconoció que está preparado para otro duelo marcado por la dureza: "Es difícil que el partido sea largo, pero solemos hacer partidos bastante duros cuando nos enfrentamos. A ver quién acierta".

El ganador deberá hacer muchas cosas bien para sacar adelante el partido. Son dos pelotaris con muchas armas y la mínima relajación puede resultar fatal. "Hay que sacar bien, no regalar en el peloteo, buscar la pared izquierda y luego intentar terminar bien los tantos. Es un rival súper poderoso y he podido ganarle pero también he perdido contra él. Si juegas muchas veces tienes todo tipo de resultados y no tienes que centrarte mucho en ellos", apuntó Altuna. Por su parte, el arbizuarra espera un rival que no dudará a la hora de buscar el remate y que le exigirá una concentración máxima: "Jokin juega muy ofensivo y a la mínima oportunidad va al ataque. Tendré que hacer bien lo mío, defender bien, meter ritmo y mover la pelota a mucha velocidad".

El delantero de Amezketa tiene la posibilidad de llegar a su sexta final consecutiva del Cuatro y Medio de Primera. Siempre presente en la pelea, su mera presencia le hace ser uno de los favoritos. Sin embargo, Altuna no ve como un fracaso quedarse fuera en las semifinales. "Cuando ganas parece que todo es muy bonito, que todo es un éxito, y cuando pierdes es un fracaso. Para mí lo más bajo es no intentarlo, no seguir trabajando ni mejorando. Pongo todo de mi parte y así voy a seguir pase lo que pase el domingo", opinó. Otro duro examen ante un rival que llega en un grandísimo estado de forma y que con sus dos txapelas sabe muy bien lo que es brillar en la jaula.

