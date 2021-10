Todo o nada para Mikel Urrutikoetxea en el Cuatro y Medio

Las segundas oportunidades quedaron atrás ya en la liguilla de los cuartos del Cuatro y Medio y para pasar a las semifinales el margen de error ya no existe. Todo a una bala. Esa es la tesitura en la que se encuentran Mikel Urrutikoetxea y Unai Laso. Sin pensar en resultados de terceros, los dos pelotaris se juegan su pase a la siguiente ronda en un partido que será como una eliminatoria pura, pasar o ir a casa. El decisivo encuentro tendrá lugar en el frontón Mimetiz de Zalla, mañana viernes a las 22.00 horas, y los protagonistas acudieron ayer miércoles para seleccionar las pelotas que utilizarán en su enfrentamiento, una elección en la que no hubo quejas y se optaron por unos cueros "parecidos".

Pese a la derrota de la pasada jornada ante Joseba Ezkurdia, el juego de Urrutikoetxea ha crecido varios enteros en las últimas semanas y el propio delantero de Zaratamo reconoció que las sensaciones que tiene son positivas: "Estoy disfrutando, me estoy encontrando bastante bien y este es el camino a seguir. Ahora es otra oportunidad e intentaré darlo todo. Si se gana bien y si no a seguir trabajando y recuperando el nivel". El tropiezo ante el arbizuarra no le sumó dudas a esta manera de afrontar los partidos, aunque sabe que tiene que entrar de mejor manera al partido. "Al principio hice unos fallos claros y él acertó con el saque. Poco a poco fui entrando en el partido, reduciendo la ventaja, pero era demasiado tarde y por eso el objetivo de esta semana es salir centrado desde el principio", explicó.

El rival del vizcaino, Laso, afronta la mejor oportunidad de su carrera. Después de caer claramente ante Ezkurdia, supo recuperarse ante Jaka y ahora se enfrentará ante un rival al que no dudó en elogiar: "Está fuerte. Hace años que no veíamos a este Urruti. Está con confianza y tendré que hacer un buen partido. Aunque si doy mi juego estaré ahí".

Laso es una amenaza muy a tener en cuenta, como se pudo ver el lunes pasado en Tolosa. Capaz de meter mucha velocidad al juego y de sacar tantos de la nada. Sin embargo, Urrutikoetxea señaló que confía en sus propias armas para sacar el partido adelante y quiere centrarse en ellas para afrontar el partido. "Tengo que mirar lo mío. Estoy entrenando bien y eso es lo importante. Sé que en un partido puede pasar cualquier cosa, pero mi objetivo es dar mi nivel. Eso creo que es lo más importante", apuntó el vizcaino. Aunque al igual que ha ocurrido durante todo el campeonato, apunta a ser determinante. "Urrutikoetxea saca muy bien y creo que el resto será clave, también mi saque. Creo que ahí puede estar el partido", analizó Laso.

EZKURDIA, EN EIBAR



La de Zalla no fue la única elección de material celebrada durante el día de ayer miércoles. Joseba Ezkurdia y Erik Jaka se citaron en el Astelena eibartarra para seleccionar sus cueros de cara un partido sin incidencia clasificatoria, pero que servirá para que el arbizuarra busque buenas sensaciones antes de disputar las semifinales. "A pesar de tener ganado un puesto en semifinales, quiero hacer un partido serio para ganar en confianza y sensaciones positivas. Desde el lunes hemos intensificado la carga de trabajo física para encarar en las mejores condiciones la semifinal", apuntó Ezkurdia.