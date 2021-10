Cruce generacional en el frontón Bizkaia

Dos generaciones se cruzan en el frontón Bizkaia mañana. Un campeón de todas las modalidades con un pelotari que aspira llegar algún día a disputar esos grandes partidos. Oinatz Bengoetxea y Aitor Elordi se cruzarán en el Cuatro y Medio y ambos llegan con la necesidad de sumar una victoria para mantenerse con vida en el campeonato. El leitzarra pagó en exceso la exigencia contra Peio Etxeberria y uno de sus objetivos es hacer un partido completo en este apartado. Por su parte, el vizcaino es la sorpresa de esta jaula. Ya eliminó a dos colosos como Iker Irribarria e Iñaki Artola y ahora en la liguilla de los cuartos afronta los choques sin nada que perder, pero con mucha ambición para dar guerra y poner en apuros a cualquier rival.

El mallabiarra nunca se ha enfrentado a Bengoetxea ni en duelos individuales ni a parejas. "Es uno de los pelotaris que he visto toda mi vida en profesionales y tener la oportunidad de jugar contra él es muy bonito. Saldré a disfrutar y a ver si salen las cosas", apuntó Elordi durante la elección de material celebrada ayer en el frontón Bizkaia. El delantero vizcaino cree que la clave puede estar en el aspecto físico y apostará por endurecer el partido: "La idea es endurecer el partido y no dejarle ir a hacer tanto. Aunque está claro que cuando haya opción de acabar el tanto habrá que ir a por ello, pero sin cegarse".

El aspecto físico es una de las preocupaciones de Bengoetxea y ya le jugó una mala pasada ante Peio Etxeberria. "Tengo esa pequeña guerra, con el tiempo cada vez es más difícil la recuperación y ahora es un hándicap para mí. Espero aguantar también en la segunda parte", reconoció. En esta ocasión no habrá margen de error y los dos pelotaris afrontan este partido como si fuera una final. "Si pierdo creo que no tendré ninguna posibilidad, pero no me apura. Sé que en este campeonato lo iba a tener crudo en todos los partidos. En el primero lo tuve y en este también lo voy a tener", añadió el leitzarra.

Antes del encuentro entre Bengoetxea y Elordi comenzará la segunda jornada de la liguilla de los cuartos del Cuatro y Medio con dos partidos el mismo día. Hoy, a partir de las 18.30 horas en el Labrit, Mikel Urrutikoetxa y Joseba Ezkurdia buscarán dar un importante paso hacia las semifinales en este duelo entre dos campeones de la jaula. Mientras, los dos ganadores del otro grupo, Jokin Altuna y Peio Etxeberria, afrontan su partido en Bergara (18.15 horas) con el mismo objetivo.