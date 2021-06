Iñaki Artola renuncia a la final del Manomanista

Iñaki Artola no se ha recuperado a tiempo de la lesión muscular en el dorsal de su hombro derecho y no llegará a tiempo y con garantías para disputar la final del Manomanista de este domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao frente a Jokin Altuna.

El delantero de Baiko Pilota se ha sometido este miércoles a unas pruebas que determinaron que la dolencia no está curada del todo y que las sensaciones no son lo suficientemente buenas para ser de la partida en la decisiva cita por el campeonato más importante del calendario manista. Si bien durante la primera semana, los galenos de la empresa y el propio pelotari percibieron mejoría en la zona, Artola no ha conseguido recuperarse del todo, por lo que ha tomado la decisión de renunciar a jugar la primera final de su carrera.

El alegiarra se lesionó en el último tercio de la semifinal frente a Beñat Rezusta, que ganó por 16-22. Unos días más tarde, el guipuzcoano solicitó el aplazamiento de una semana que reconoce el Reglamento. "Si concurren circunstancias que impidan a alguno los clasificados participar en la final del campeonato en la fecha prevista inicialmente, esta podrá ser pospuesta para otra fecha si el Juez Único de Competición de la Liga de Empresas de Pelota a Mano Profesional así lo estimase. El pelotari que se viese imposibilitado para disputar la final en la fecha inicialmente programada deberá informar a la LEP.M tan pronto se den las circunstancias que impidan su participación. Si la incidencia acaecida estuviese relacionada con aspectos relativos a la salud del pelotari, bien este, bien la empresa a la que pertenece deberá aportar un informe médico elaborado al efecto por el médico de dicha entidad, estableciendo una fecha a partir de la cual es previsible que el pelotari se encuentre restablecido para la disputa de la final. El Juez Único de Competición de la LEP.M, a la vista de las circunstancias concurrentes, decidirá sobre la concesión o no del aplazamiento, fijando –en caso de ser concedido– una nueva fecha para la final que habría de ser disputada con fecha límite del día 20 de junio de 2021", recita la legislación del Manomanista. Por lo que la fecha límite estaba fijada en este jueves, cuando se celebrará la elección de material.

BEÑAT REZUSTA, EL SUSTITUTO

La baja de Iñaki Artola abre el camino a Beñat Rezusta, tercer clasificado en el Manomanista al derrotar en la final de consolación a José Javier Zabaleta (8-22). El bergararra disputará su primera final individual.

De cara a una posible comparecencia, el zaguero ha continuado entrenándose con total normalidad, manteniendo una rutina centrada en el mano a mano. Este lunes, de hecho, estuvo ejercitándose en el escenario de la final junto al aficionado portugalujo Unax Riol.

EL DORSAL, LESIÓN COMPLICADA

"La dolencia está integrada en el músculo y no es muy grande. No ha afectado a la inserción, a los tendones o a las fascias. Eso es buena señal. Además, ayuda que pudo terminar la semifinal ante Rezusta. Eso nos orienta a que la lesión no es muy grande. Incluso, finalizó el partido sacando bien con la derecha", desgranaron los doctores durante la semana. No obstante, el dorsal es una zona complicada para los pelotaris. Aimar Olaizola, Oinatz Bengoetxea, Juan Martínez de Irujo, Erik Jaka, Andoni Aretxabaleta o Asier Agirre son solo algunos de los pelotaris que han sufrido problemas en la misma zona. En los últimos tres casos, tuvieron que estar más de tres meses en el dique seco.