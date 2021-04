Joseba Ezkurdia: "Esto es un nuevo campeonato"

"Lo hecho hasta ahora no vale para nada. Esto es un nuevo campeonato y el que pierde se va para casa. Ellos tienen mucha experiencia y será un partido complicado", ha analizado este jueves Joseba Ezkurdia en la elección de material dispuesta en el frontón Adarraga de Logroño para el encuentro ante Aimar Olaizola y Beñat Rezusta del domingo. El delantero de Arbizu, actual campeón del Parejas, no fue de la partida en la última jornada por mal de manos en la derecha, pero ya se encuentra recuperado. "Estoy bien. El martes entrené con más taco y hoy lo haré otra vez. Las sensaciones son buenas", determina el puntillero de Sakana.

Ezkurdia y Ladis Galarza están haciendo un torneo irregular, pero las tres victorias consecutivas cosechadas en las últimas tres semanas de competición les han impulsado hasta la cuarta posición de la tabla con siete triunfos. Hace un mes, su participación en la eliminatoria corría peligro. La dinámica es buena, pero en Logroño todo será distinto. El intangible de la presión también copará la cancha riojana. "En este campeonato nos han tocado muchos partidos a vida y muerte y hemos desarrollado callo. Estos son los encuentros para los que nos entrenamos, estos son los partidos que nos gusta jugar", expresa el navarro, quien reconoce que "tensión especial siempre hay, porque si pierdes te vas a casa. Seguro que hay tensión y nervios". Asimismo, el escenario les gusta. En la jornada doce, ante Artola-Aranguren, realizaron una gran actuación (11-22). "Es un frontón que nos gusta mucho a Ladis y a mí. Poca salida del frontis y es rápido. Para ellos también es un buen frontón", esgrime Ezkurdia.

"NO HAY EXCUSAS"



Con todo, desde el bando colorado, también se han despejado las dudas sobre el estado de Beñat Rezusta. También en un enfrentamiento intrascendente, el bergararra decidió suspender en la última jornada. "El martes entrené y hoy lo he hecho otra vez por parejas. Espero no tener problemas en la mano. No habrá excusas", declara el pelotari de Baiko cedido por Aspe. Su compañero, no obstante, expresa que "son partidos como los que había antes. Siempre me han gustado. Hay presión y son días en los que hay que dar todo".

Aimar Olaizola, además, incide en que en los dos precedentes la victoria ha caído del lado de Aspe: 10-22 en Azkoitia y 17-22 en Zumaia. "Aunque a veces no han dado el mejor nivel es una pareja con una gran experiencia y estoy seguro de que van a hacer muy bien su juego. Aimar y Beñat son dos especialistas", explica Ezkurdia sobre los colorados. Con todo, la tendencia de los de Baiko no es buena: vienen con tres derrotas seguidas, la última con Ibai Zabala en vez del zaguero zurdo. Sin embargo, en un play-off nada más importa que el cartón 22.