Erik Jaka: "Vamos a ser fieles a nuestra identidad"

La vida en el alambre. Ese es el sino de Erik Jaka y Julen Martija en el Campeonato de Parejas. Van de final en final. No queda otra. Ellos mismos lo reconocen: "Tenemos que ganar". "Es muy duro estar durante toda una vuelta completa sin vencer un solo partido. Esperamos que el de Tafalla sea un punto de inflexión", explica el campeón del Manomanista.

La realidad clasificatoria es complicada para los de Aspe: tienen dos puntos en su casillero y siguen en la cola de la tabla, pero las sensaciones parecen mejores después de tumbar a Ezkurdia-Ladis Galarza el pasado viernes. Era un match-ball y lo solventaron. La vida así se ve de otra manera. "Nos queda otra esperanza, aunque las cosas están complicadas. Este partido es vital. Tenemos que ganar sí o sí si queremos seguir con opciones", afirma el zaguero de Etxeberri, actual campeón de la modalidad junto a Joseba Ezkurdia. "Este quizás sea el encuentro más importante del Parejas", declara Martija. El lunes se encuentran con Urrutikoetxea-Imaz, con cuatro puntos, en el frontón de Etxebarri, donde las dos combinaciones seleccionaron ayer material sin problemas. Para los de Baiko Pilota, en cambio, el choque tiene valor doble. "Si llegamos a 22, eliminamos a unos rivales directos", explica Ander.

La situación, no obstante, es límite, pero existen posibilidades: ganar los cuatro compromisos que quedan. "No hemos hecho cuentas, pero nos podríamos poner a un punto de Mikel y Ander. Nos interesaría también que Artola-Aranguren pierdan con Danel-Zabaleta en Mungia (mañana). Quedaríamos todos igualados. Eso sí, hay que ganar el lunes sí o sí", expresa Martija.

Jaka, por su parte, define que "llevamos varias jornadas yendo de final en final". "Nos quedan los cuatro encuentros más importantes de todo este campeonato. Estamos con vida. Las cosas están difíciles, pero hay opciones y están en nuestra mano. Todos los rivales que nos quedan son directos", concreta el campeón, quien apostilla que "el fin de semana ha sido malo para nosotros en lo que respecta a resultados de los rivales directos. Tenemos que centrarnos en lo nuestro".

Se quitaron un peso de encima ante Ezkurdia-Galarza; sin embargo, no tienen previsto cambiar su estilo de juego. "Cada pareja tiene su propia identidad. Igual nos ha costado encontrarla, pero vamos a ser fieles. Julen ha mostrado el nivel que tiene y que puede aguantar a cualquiera, mientras que yo tengo que aprovechar las opciones que él me crea. No puedo ponerme a pensar en perder tres o cuatro tantos si es para intentar rematarlo", explica Jaka.

operación de Irribarria



Por otro lado, Iker Irribarria será sometido este jueves a una operación en la rótula de la rodilla derecha en el Hospital Vithas San José. Los plazos de recuperación todavía no han transcendido.

