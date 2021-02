Olaizola y Rezusta arrollan a Jaka y Martija

Jaka-Martija 2

Olaizola II-Rezusta 22

Duración: 36:33 minutos de juego.

Saques: 1 de Olaizola II (tanto 9).

Pelotazos: 278 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 1 de Jaka, 11 de Olaizola II y 6 de Rezusta.

Errores: 4 de Jaka y 1 de Rezusta.

Marcador: 1-15, 1-16, 2-17, 2-18 y 2-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la liguilla de los cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Encuentro a puerta cerrada. En el primer partido, Salaberria-Oier Etxebarria ganaron a Larrazabal-Eskiroz (22-14). En el tercero, Zabala-Erostarbe vencieron a Arteaga II-Elizegi (16-22).

Hay días en los que no sale nada, que nacen torcidos y no se revierten en ningún momento. Erik Jaka y Julen Martija vivieron una de esas jornadas negras en las que su juego desaparece y están a merced del rival. Pero si eso no fuera suficiente losa, los de Aspe se encontraron con una pareja desatada. Aimar Olaizola y Beñat Rezusta estuvieron a un nivel descomunal y no tuvieron piedad de los tocados adversarios. Fueron polos opuestos. Potencia y precisión por un lado y cúmulo de errores por el otro. El resultado de 2-22 fue reflejo de lo visto en la cancha. Menos de cuarenta minutos que se hicieron eternos para Jaka y Martija y volaron en un suspiro para Olaizola y Rezusta.

El encuentro fue el renacer del zaguero de Bergara. Fue su mejor encuentro desde que viste la camiseta de Baiko. A Rezusta le salió la pelota de la mano con mucha violencia y no le importó el material utilizado en cada tanto, dominó con su pelota y con la de los colorados. Martija se vio impotente ante la lluvia de pelotazos que le cayó y tuvo que pegarse al rebote en más de una ocasión. Esta actuación borró del mapa a Jaka, obligado a entrar desde demasiado lejos para hacer daño, y dio el impulso suficiente a Olaizola.

La quinta jornada del Parejas termina esta noche en Tolosa. El partido entre Urrutikoetxea e Imaz contra Altuna y Mariezkurrena estaba programado para disputarse en Amezketa, pero los problemas de humedad hacen que sea imposible jugar en ese frontón y por ello las empresas decidieron trasladar el choque al Beotibar tolosarra. El festival comenzará a las 22.30 horas.