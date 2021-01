Cambios en el Individual de pala

El cambio en el formato de la competición fue la principal novedad en la presentación del Individual de pala. Fue una novedad ya conocida, un regreso a lo vivido años atrás. La liguilla clasificatoria, inédita desde 2013, vuelve a escena, lo que provocará que el campeonato vea alargada su duración y al mismo tiempo dote de una dosis de tranquilidad a los palistas, que una vez superada la previa tendrán un mínimo margen en las semifinales y podrán permitirse caer en uno de los encuentros. Serán nueve los participantes en el Individual y el duelo entre Asier del Río y Beñat Ibarguren abrirá el campeonato este sábado a las 17.00 horas en el Bizkaia, sede donde se disputará todo el certamen. La final está programada para el 13 de marzo.

El ganador del duelo entre Del Río e Ibarguren se enfrentará al vigente campeón, Esteban Gaubeka. El Gallo de Armintza sumó su sexta txapela del Individual la temporada pasada y, al igual que Pablo Fusto, está a solo un título de igualar a Óscar Insausti. Repetir lo logrado el curso pasado está en la mente de Gaubeka, pero al mismo tiempo es consciente de la dificultad que supone revalidar victoria en este campeonato. "Lo conseguido está conseguido ya y no hay que mirar atrás. Sé que es muy difícil ganar otra txapela más y en este Individual todos los que estamos aquí jugamos un montón. Hay que pasar una previa en la que te puedes ir a la calle en el primer partido e intentaré llegar a la liguilla de las semifinales", señaló durante la presentación el armintzarra. El resto de duelos de los cuartos de final serán: Pablo Fusto contra Iker Gordon, Xabier Ibargaray contra Iñaki Urrutia y Dan Necol contra Ibai Pérez.

El cambio de formato fue bien acogido. Los palistas, más acostumbrados a jugar a parejas que mano a mano, agradecen disponer de esa cierta tranquilidad que les ofrecerá la liguilla en caso de avanzar de ronda. Será una buena oportunidad para coger ritmo, pero sin caer en una relajación total. "No jugamos en todo el año en individual y da cierta tranquilidad jugar algún partido más. Pero al final, en la liguilla de las semifinales, te lo tienes que jugar también a un partido porque por mucho que entres relajado, si no ganas dos de los tres partidos, no te metes en la final. Hay que tener cuidado porque puede ser un arma de doble filo", comentó Fusto, que llega a este campeonato repleto de moral después de imponerse en la Liga Kutxabank junto a Urrutia y físicamente también cada vez mejor tras sufrir problemas de espalda en los días previos a la final anterior.

El que no superó los problemas físicos fue Ibon Garate. El delantero bilbaino no estará en el Individual debido a unos problemas en su hombro que no terminan de quedar atrás. También llega entre algodones Ibai Pérez. El campeón de 2017 sufre una bursitis y un edema óseo en su hombro y jugará el primer partido infiltrado. El sestaoarra pretende combatir esos problemas físicos con el hambre de pelota generada después de estar tiempo sin jugar. "Tengo ganas de jugar. Llevo bastante tiempo sin hacerlo y la verdad es que suelo jugar casi siempre ya que no suelo tener lesiones. La verdad es que estoy bastante disgustado por la lesión, pero intentaré darle la vuelta a esto y a ver cómo sale el partido", apuntó Ibai Pérez, a un partido de la novedosa liguilla, pero con la necesidad de superar la previa en un choque a vida o muerte.