Jaka contra Ezkurdia, duelo de campeones en las semifinales

La falta de confianza no será uno de los factores del duelo de este domingo. Joseba Ezkurdia y Erik Jaka llegan en un momento dulce. Las últimas semanas los resultados sonrieron a estos dos pelotaris y se calaron cada uno una txapela. El arbizuarra triunfó en el Parejas junto a Julen Martija y el lizartzarra abrazó el colorado en una intensa final ante Jokin Altuna. Estos dos manistas, repletos de moral, buscarán alargar su racha en el Astelena. Las semifinales del Cuatro y Medio ejercerán de campo de batalla de este choque entre campeones. Ezkurdia y Jaka se citaron el jueves con el cestaño y vivieron una elección sin problemas. Ambos encontraron el material que buscaban en muy poco tiempo decantándose por pelotas con poca salida de frontis y con mucho tiro en el suelo. Solo Ezkurdia salió un poco de esa dinámica al seleccionar una pelota un poco diferente y optar por una que tuviera algo más de salida.

El éxito es sinónimo de prisas en el actual calendario. Llegar a las finales obliga a los pelotaris a preparar el siguiente compromiso en muy poco tiempo. Ezkurdia apenas tuvo tiempo para adaptarse al Cuatro y Medio y hasta el jueves realizó junto a Peio Etxeberria su primer entrenamiento con otro pelotari en el presente campeonato. "Quiero coger sensaciones porque desde la final del Parejas solo tuve cinco días y de piernas sentía que me faltaba chispa en el primer partido, no me sentía cómodo. Iñaki no tuvo su día, eso me ayudó mucho, y ahora sé que tengo que jugar mucho mejor", reconoció el arbizuarra. El estreno de Jaka tampoco fue sencillo pese a tener una semana más para preparar su encuentro. Peio Etxeberria mandó durante el partido de los cuarto y se quedó a centímetros de eliminar al campeón del Manomanista. "Tengo que sentirme mejor en el frontón, fueron sensaciones bastantes raras. Espero encontrar mi sitio en la cancha y pegar pelotazos con más sentido porque el otro día tenía las sensaciones del mano a mano. Tengo que aprovechar las oportunidades que tenga y no dejar pelotas francas", opinó el lizartzarra.

Será un partido entre dos pelotaris capaces de terminar en cualquier momento. Llevar la iniciativa será una de las claves de esta semifinal. Aun así, Jaka apuesta por la estrategia que le llevó a hacerse con la txapela del Manomanista y a dar un paso adelante en el último año: centrarse en sus propias virtudes. "Cada uno aquí tiene su juego, sus armas y como siempre el que mejor las sepa utilizar, tendrá mucho ganado. Es clave no regalar porque Ezkurdia no regala, aprovechar el saque y las oportunidades de rematar y a la hora de sufrir, sufrir un montón", analiza el lizartzarra, que pese a ganar recientemente el Manomanista declaró que cree que "mis características se adaptan más al Cuatro y Medio".

Por su parte, Ezkurdia aspira a conquistar su tercera final consecutiva y tratar de lograr su tercera txapela seguida. Pero primero debe superar a Jaka en la semifinal. "Es un pelotari eléctrico, que juega muchísimo al ataque. Le gusta arriesgar y el gancho lo tira muy rápido. Cuanto me toque defender, tendré que hacerlo bien y cuando me toque atacar, tendré que hacerlo con decisión.", afirmó Ezkurdia. Será un duelo en el que ambos pelotaris buscarán dejar de lado definitivamente las dudas surgidas en el debut y realizar un buen choque que les ayude a seguir con su racha.

"Cada uno tiene sus armas y el que mejor las utilice tendrá mucho ganado" Erik Jaka Delantero de Aspe