"Han sido mejores" reconoce Urruti

Mikel Urrutikoetxea no puso excusas a la derrota ante Joseba Ezkurdia y Julen Martija. El delantero de Zaratamo acudió a la rueda de prensa posterior al partido en solitario debido a que Aimar Olaizola tuvo que acudir a realizarse unas pruebas debido al pelotazo que se llevó en la cabeza durante la final del Parejas. El gran partido de los de Aspe minimizaron todas las virtudes de los colorados y el vizcaino, pese a la pena de la derrota, reconoció el mérito de sus oponentes tras el buen encuentro disputado.

"Hemos trabajado, pero en líneas generales ellos han sido mejores y solo me queda felicitarles. Tanto Joseba como Julen han hecho un gran partido. Son justos vencedores y se merecían ganar la txapela", apuntó Urrutikoetxea. El delantero de Zaratamo se quedó sin la oportunidad de lograr su segunda txapela del Parejas y se tuvo que conformar con el subcampeonato. "Veníamos en un buen momento y así son las finales. Hay veces que se consigue ganar y se está contento y otras veces no. La verdad es que el palo ha sido grande, pero ya nos ha pasado más de una vez y habrá que seguir trabajando", añadió el delantero vizcaino.





Las mejores imágenes de la final del Parejas. Fotos: Pablo Viñas

cuatro y medio



y casi hora y media de trabajo. Algo que no sorprendió al vizcaino, aunque hasta acabar no fue consciente de la dureza real del encuentro:Veníamos con esa intención. Sabíamos que iba a ser un partido duro porque es una pareja que regala poco y así ha sido. Han hecho un partido completo".

El encuentro no solo trajo consigo el castigo de la derrota, Urrutikoetxea terminó con las manos muy justas y eso le hizo poner en duda su participación en el Cuatro y Medio. "La intención es estar en el partido, sería una pena no poder jugar el Cuatro y Medio. He terminado muy justo y tengo poco tiempo para preparar. Si no estoy bien, tengo claro que no voy a poder jugar. No poder prepararlo y salir con las manos mal, no merece la pena y un campeonato así hay que salir al cien por cien", declaró el zaratamoztarra, que reconoció que no especuló lo más mínimo pensando en su futuro compromiso en la jaula: "Era una oportunidad bonita. No todos los días se juega una final y, pese a estar con dolor de manos, he intentado pelear hasta el último tanto". El estreno de Urrutikoetxea en el campeonato está programado para el sábado ante Oinatz Bengoetxea y en caso de que no pueda jugar, su plaza la ocuparía Iker Irribarria.