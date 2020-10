Por la vía rápida

Olaizola II-Urrutikoetxea 22

Ezkurdia-Martija 13

Duración: 60:11 minutos de juego.

Saques: Ninguno.

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 544.

Tantos en juego: 14 de Olaizola II, 1 de Urrutikoetxea, 8 de Ezkurdia y 2 de Martija.

Errores: 3 de Olaizola II, 4 de Ezkurdia y 3 de Martija.

Marcador: 1-0, 4-1, 5-1, 8-2, 9-5, 10-6, 11-6, 13-7, 14-7, 15-8, 16-11, 16-12, 17-12, 17-13, 18-13 y 22-13.

Apuestas: De salida se cantaron posturas de 100 a 60 a favor de Ezkurdia-Martija.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de las semifinales del Parejas de Primera disputado en el frontón Astelena de Eibar. 453 espectadores.

La final del Parejas apareció en el horizonte de Aimar Olaizola y Mikel Urrutikoetxea. 22 cartones para alcanzar la fecha señalada y dos oportunidades para lograrlo. El premio era demasiado goloso para dilatarlo y en el primer intento aseguraron el billete. Los campeones de 2016 vuelven cuatro años después al mismo escenario, aunque han llegado por un camino diferente. Olaizola II y Urrutikoetxea se agarraron a la vía del sufrimiento, a ir de menos a más y salvar balas una tras otra para mantenerse con vida en el campeonato más largo, más todavía este año con el parón vivido. Su constancia les hizo crecer y a la hora de la verdad fueron demoledores. Ayer, dominaron el choque ante Joseba Ezkurdia y Julen Martija para ganar por 22-13 y conseguir el premio de la final.

Urrutikoetxea arrancó el partido con una ligera duda. Mucho tiempo parado y más todavía sin jugar de zaguero. En el Masters CaixaBank le tocó luchar en los cuadros alegres y en el Astelena regresó a la parte trasera de la cancha. Otro rol completamente diferente con pocas semanas para la adaptación. Esas dudas no tardaron en disiparse. Lo hicieron con el propio ritmo que marcó Urruti. Al vizcaino se le vio en un estado de forma excelso, con brillo en el golpe y gran capacidad defensiva. Eso permitió a los colorados llevar el mando en los compases iniciales y marcar una diferencia de 8-1 para empezar. A ese trabajo de Urrutikoetxea se le unió la precisión de Olaizola II. El delantero no perdonó casi ninguna oportunidad que tuvo y fue un quebradero de cabeza para Ezkurdia. Sus remates acabaron con todos los intentos de remontada de los azules.

Jaka y Zabaleta, eliminados



Esta victoria también deja eliminados a Erik Jaka y José Javier Zabaleta. La mejor pareja de la liguilla de cuartos se marcha de las semifinales antes de tiempo y el próximo fin de semana, si la huelga no provoca la suspensión del festival, se enfrentará a los vencedores de ayer en el Bizkaia de Bilbao. La otra pareja finalista se decidirá el domingo en Tolosa. Sin embargo, Asier Agirre y Jon Ander Albisu no estarán si Baiko y su plantilla no llegan a un acuerdo y en ese caso deberá decidir el Juez Único si aplaza el encuentro o da la clasificación a Ezkurdia y Martija.