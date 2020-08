Olaizola II sigue en Baiko Pilota hasta 2021

Una de cal y otra de arena. Es tiempo de movimientos en las entrañas de Baiko Pilota. La empresa, que el pasado lunes anunció que no iba a renovar por la "situación económica derivada del covid-19" su vinculación con Iosu Eskiroz –campeón del Parejas de Segunda el 1 de agosto con 22 años, solo dos en el campo profesional y con un contrato bajo, de debutante–, hizo ayer pública la prórroga de la carrera deportiva de Aimar Olaizola. El delantero de Goizueta, que cumple 41 años en noviembre, seguirá en la promotora bilbaina hasta finales de 2021 tras firmar ayer mismo el nuevo pacto que le une a la firma, en la que no solo ejerce como pelotari, sino que "echa una mano" en los entrenamientos, tal y como anunció la semana pasada José Ramón Garai, patrón de Baiko Taldea. Aunque el propio gestor declaró que "no hay nada más para el futuro".



El delantero firmó ayer su nuevo contrato. Foto: Baiko

En un contexto de problemas económicos derivados por la pandemia del coronavirus, cuya influencia está siendo grande en las operadoras manistas, que valoran un descalabro importante de los beneficios, con una merma de entre el 30 y el 35%, la promotora de Bizkaia ata al pelotari más veterano del cuadro y al más laureado en activo. "No hay nada que descubrir sobre Aimar Olaizola. Es competitivo y ahí está en lo alto. Es un referente para todos. Es uno de los mejores de todos los tiempos, sino el mejor. Cada día sigue trabajando. Es un ejemplo para el resto de los pelotaris. Estamos muy contentos con su rendimiento. Finaliza su relación este año. Habrá que ver qué es lo mejor para todos", destacó el propio Garai en una entrevista radiofónica antes de saltar la liebre de la prórroga del goizuetarra con una nota de prensa. "Aimar Olaizola, actualmente inmerso en el Masters CaixaBank y a la espera de poder disputar en octubre las semifinales del Campeonato Parejas –con Urrutikoetxea–, tendrá la oportunidad de seguir añadiendo títulos a su ya extensa y exitosa carrera deportiva", explican desde la empresa Baiko Pilota.

"El nivel que estoy dando es bastante bueno y la empresa está contenta. Enseguida llegamos a un acuerdo", declaró ayer el puntillero navarro en EiTB, quien afirmó que "lo más importante es que estoy muy agradecido a lo que me ha ofrecido Baiko. Es un contrato acorde a lo que estoy jugando". Eso sí, Olaizola II no pone fecha de caducidad a su carrera deportiva, que comenzó en 1998 en el frontón de Lekunberri. Es decir, que cumplirá más de 23 años en la élite. Toda una vida. "Con esta edad poner objetivos de jugar durante tres o cuatro años más es en balde. Lo más importante es tener buenas sensaciones y continuar así", remacha. La duda es si renunciará o no al Manomanista y el Cuatro y Medio.

Un buen masters



El goizuetarra se encuentra inmerso en los primeros puestos de la segunda vuelta de la competición veraniega de la Liga de Empresas, que sustituye a las tradicionales ferias estivales. En el Masters comparte gerriko con el poderoso José Javier Zabaleta y la combinación acumula cinco victorias en ocho partidos, únicamente superada por Artola-Rezusta (seis puntos en siete jornadas) y Altuna III-Imaz (seis puntos en ocho jornadas).