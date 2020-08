Baiko se carga a Iosu Eskiroz

El pasado lunes, José Ramón Garai, patrón de Baiko Taldea, conglomerado empresarial en el que se encuentra Baiko Pilota, anunció en Radio Euskadi que el futuro estaba lleno de nubarrones para los componentes de la plantilla y se avecinaba un verano de cuchillos largos: "Ha disminuido el número de festivales y probablemente eso lleve a hacer un ajuste en el número de la plantilla. Habrá que ver cuántos pelotaris son necesarios, porque en estos momentos probablemente no sean necesarios todos los pelotaris que tenemos. Vamos a ir viendo cómo transcurren las próximas jornadas y a ver si somos capaces de que esto siga en pie". Dicho y hecho. Una semana ha durado la amenaza pública y el primer pelotari en pasar por la guillotina es Iosu Eskiroz, que debutó en la promotora bilbaina hace apenas dos campañas y el pasado 1 de agosto se proclamó campeón del Parejas de Segunda con Asier Agirre ante Peña II-Erasun –también de Baiko–.

Al zaguero de Makirriain, con 22 años, no se le ofrecerá la renovación del contrato, que expira en septiembre, "como consecuencia de la situación económica derivada de la covid-19 y a pesar de sus méritos deportivos", cuentan desde la marca. Baiko se ata a la crisis provocada por la pandemia, una especie de patente de corso, para dar carpetazo a la carrera deportiva de uno de los pelotaris más baratos de la plantilla, puesto que viene de una vinculación de debutante, firmada en mayo de 2018, y con un futuro prometedor. Para más inri, Eskiroz renunció a su trabajo en la planta de Volkswagen para dar el salto al profesionalismo y cumplir un sueño, una "gran apuesta" personal, que la promotora dirigida por Garai ha cercenado en apenas dos años. Si bien el de Makirriain finaliza su camino con la operadora a finales de agosto, no volverá a vestirse de blanco con el anagrama de la firma bilbaina en el pecho. Respecto a su continuidad en el campo profesional, Aspe, por su parte, desliza que no ha iniciado ninguna negociación con el pelotari navarro y que actualmente da su plantilla "por cerrada".

Baiko, además, tiene abiertas las renovaciones de Jon Mariezkurrena, Unai Laso, Asier Agirre y Axier Arteaga –ninguno de ellos supera los 25 años– y hace unas semanas prorrogó a Aranguren e Imaz por cuatro temporadas.