Urruti, baja por la mano izquierda

Bilbao – Mikel Urrutikoetxea no será de la partida en el descorche de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de Primera. El delantero de Zaratamo, que el jueves no se puso tacos en la elección de material del frontón Bizkaia de Bilbao, alega tener problemas en la mano izquierda para suspender el encuentro previsto para mañana en el recinto de Miribilla, donde tenía que jugar junto a Aimar Olaizola frente a Unai Laso y Jon Ander Albisu, a partir de las 17.00 horas. Baiko Pilota anunció ayer mismo la baja del todoterreno vizcaino, quien se perderá su cuarto partido del torneo, ya que no se vistió de blanco en las jornadas cuatro, cinco y doce.

Aitor Aranguren es el suplente elegido por la operadora de Bilbao para guardar la espalda del veterano Olaizola II. El joven zaguero de Aginaga debutó en la máxima categoría de la mano profesional precisamente en lugar del zaratamoztarra el pasado 8 de febrero en Zestoa. El guipuzcoano tuvo una actuación aseada, pero no tuvo suerte ante los líderes del Parejas, Jaka y Zabaleta. Los de Baiko perdieron por 17-22. De este modo, Aranguren causó baja ayer del segundo encuentro de las semifinales del Campeonato de Parejas de Promoción en Mallabia, siendo reemplazado por Jon Erasun. El aginagarra se la jugaba junto a Peña II –ambos sustitutos de Primera–, que perdieron el pasado domingo en el tercer partido del Astelena de Eibar ante Agirre-Eskiroz por un claro 22-13. Aranguren terminó el partido con la mano derecha tocada.

Además, el guardaespaldas de Aginaga realizó su segunda suplencia en la décimo tercera jornada del Parejas junto a Iñaki Artola, ya que Ander Imaz sufrió problemas en la rodilla. En Gernika vio la cara de la moneda, ya que ganaron a Altuna III-Ladis Galarza por un holgado 22-8.

Si bien Urrutikoetxea no se protegió las manos en la elección de material, el campeón vizcaino hizo alusión a su "golpeada" mano derecha. "Hemos sabido jugar los últimos partidos, que han sido finales. Hemos ganado cuatro de cinco. Nos hemos encontrado bien", manifestó Urrutikoetxea, quien añadió que "en la primera vuelta no me sentí bien, pero he disfrutado en los últimos partidos".

Duelo de Aspe en el Labrit Por otro lado, la liguilla de semifinales del Parejas comienza hoy en el frontón Labrit de Iruñea, a partir de las 17.30 horas. Ezkurdia-Martija se miden a Jaka-Zabaleta en busca del primer punto que les abra el camino a la final, prevista para el 5 de abril en Bilbao.