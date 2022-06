Rafa Nadal, dos semanas con el pie anestesiado

PROMETIÓ que, "por respeto a mis rivales y por estar centrado solo en el tenis", después de acabar Roland Garros iba a explicar todo el proceso que ha seguido para sobrellevar su lesión en el pie izquierdo en estas dos semanas en París. Y Rafa Nadal cumplió al desvelar que ha jugado los siete partidos con anestesia. "Se ha hecho un bloqueo a distancia con inyecciones de anestesia en los nervios que repercuten hacia los nervios sensitivos del pie. Estoy jugando sin dolor, pero con cero sensación. He podido jugar porque no sentía el pie, pero eso ha elevado el riesgo de sufrir un esguince u otra lesión. Antes de cada partido tuve que infiltrarme un par de veces. Quería intentarlo aquí porque todos saben lo que supone para mí este torneo y esa era la única manera de hacerlo y al final todo ha salido de la mejor manera posible y he podido vivir emociones increíbles", detalló en una explicación concienzuda en la que también aclaró las pautas a seguir a partir de ahora.

"No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, no quiero seguir tomando ese riesgo en el futuro porque puede afectar a otras partes del cuerpo", aseguró. Por eso, se someterá a un nuevo tratamiento. "Sabemos que si dormimos los dos nervios del pie podemos intentar hacer un tratamiento para crear esa sensación de una manera permanente. Es lo que vamos a intentar la próxima semana. Va a consistir en unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil para quemar el nervio y crear el impacto que tengo ahora, pero a largo plazo. El objetivo es que me disminuya el dolor", añadió.

Nadal agranda su leyenda con su 14 Roland Garros. Fotos: EFE y AFP



catorce veces campeón de Roland Garros dijo que se siente ante "una decisión de vida que ahora mismo no estoy preparado para tomar. Vamos a ir paso a paso, como he hecho durante toda mi carrera.Por eso, miro el futuro con optimismo. Mi objetivo es darme oportunidades de seguir haciendo lo que me gusta", remató en una rueda de prensa en la que los allí presentes temían otras respuestas más negativas.

En cuanto a su victoria ante Casper Ruud, admitió que este título de Roland Garros es "el más emotivo por inesperado" y dejo claro que lo que le anima a seguir "no es la competición por ser mejor que los demás o el mejor de la historia, sino la pasión por el juego, vivir momentos que nunca olvidaré y jugar delante de los mejores públicos en las mejores pistas. Pero si no me siento competitivo, no lo disfruto".