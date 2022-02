El Genesis Invitational, una cita con sensaciones contrapuestas para Jon Rahm

jON Rahm salió de Riviera con esa extraña sensación de no haber estado nunca en la pelea por el Genesis Invitational, donde quedó de nuevo de manifiesto el nivel que hay ahora mismo en el golf mundial. En un torneo en el que estaban los diez primeros del mundo, el vencedor fue el chileno Joaquín Niemann, que sumó su segundo triunfo en el PGA Tour con solo 23 años y gracias a dos primeras jornadas esplendorosas en las que llegó a 16 bajo par. Segundo fue Collin Morikawa, que con una victoria habría arrebatado el número 1 del mundo al golfista de Barrika. Rahm sigue al frente una semana más, y ya son 39, que serán 40 tras el Honda Classic de esta semana en la que el vizcaino no estará.

Ese fue la conclusión más positiva de un torneo que deja lecturas contrapuestas. Rahm salvó el corte por apenas un golpe después de ver quebrada el viernes su racha de 34 rondas bajo par, pero acabó con la mejor vuelta del domingo, seis bajo par igualado con Morikawa, que le llevó hasta el vigesimoprimer puesto final. Las estadísticas del torneo californiano destapan este doble cara del barrikoztarra: fue uno de los mejores en el juego desde el tee, pero uno de los peores alrededor del green y en los exigentes greenes de Riviera, donde por momentos vivió un calvario de difícil explicación. Haciendo un símil con el fútbol, Jon Rahm hizo todo bien, menos meter los goles. El putt es la suerte suprema del golf y sin él, es imposible estar en la pelea por las victorias. De hecho, el número 1 del mundo cambió el palo por otro modelo diferente para la última jornada en la que al menos recuperó las buenas sensaciones alrededor de las banderas.

Por tanto, la tarea que se lleva Rahm para esta semana de parón competitivo es buscar las causas de este irregular rendimiento con el putt que arrastra desde hace unos torneos. En marzo el PGA Tour se desplaza a la Costa Este para arrancar en Florida la fase más jugosa del año y hay que tenerlo todo bajo control porque Morikawa vuelve a acechar desde el segundo puesto mundial. El de Barrika competirá la semana por primera vez en el Arnold Palmer Invitational y luego le espera The Players, la primera gran cita del curso antes de que los cuatro majors se repartan uno al mes de abril a julio.

freno a la saudi league



Al margen de la competición, en Riviera se han aclarado estos días algunas cuestiones relativas a la polémica Saudi Golf League. El PGA Tour ha parado el primer golpe porque varias de sus estrellas, entre ellas Jon Rahm, han renegado del multimillonario proyecto árabe. Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, que eran junto a Phil Mickelson sus mayores reclamos, se han desmarcado públicamente porque quieren estar donde están los mejores del mundo. Greg Norman, como cabeza visible, va a tener problemas para juntar un elenco de jugadores con suficiente atractivo para que sea merecedor de la enorme inversión económica que está detrás.