DEIA premia a los mejores deportistas vascos

Los mejores deportistas serán reconocidos esta tarde en la gala los Deia Kirol Sariak

LOS PREMIADOS



RECUPERACIÓN

La pandemia detuvo a Leticia Canales en el mejor momento de su carrera deportiva, tras haber conseguido un tercer puesto en el prestigioso Sydney Surf Pro. Luego, una lesión de cadera que le hizo pasar por el quirófano le dejó en el dique seco. Fueron duros golpes que se acrecentaron aún más por su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero la surfista de Sopela supo levantarse y dar un golpe sobre la mesa para dejar claro su potencial y en julio de 2021, el Abanda Pantín Classic Galicia Pro, consiguió proclamarse campeona de Europa en el ranking de la WSL. Prueba de trabajo y constancia y otro paso más para acercarse a la élite del surf.





EL PRIMER GRANDE

El final de 2021 deja a Jon Rahm en lo más alto de la clasificación mundial. Como el mejor golfista del momento. Aunque para el de Barrika su verdadero logro no está en la regularidad de resultados que le permite ser el número uno del ranking. De hecho, su máximo momento de felicidad deportiva llegó en la penúltima semana del pasado junio. El vizcaino conquistó el US Open, su primer major. Fue la guinda perfecta para una temporada de ensueño en la que, además de ser padre, también fue capaz de quedar entre los diez primeros en los otros tres grandes, el PGA Championship, el Abierto Británico y el Masters de Augusta.





LÍDER

La solidez defensiva fue una de las fortalezas del Athletic la pasada temporada y ahora esta virtud sigue estando muy presente, siendo el equipo vizcaino uno de los menos goleados. La labor de todo el grupo es fundamental en estos números, pero en ese trabajo destaca la figura de Iñigo Martínez. El ondarrutarra es un seguro de vida y sus actuaciones han ayudado a que la portería rojiblanca no conozca el gol en contra. Este nivel permiten al central hacerse con el premio Alse al Jugador más seguro.





SALVADOR

Los goles marcan la diferencia en el fútbol y en el Athletic muchos de los puntos han llegado desde la portería. Las paradas de Unai Simón permitieron al conjunto rojiblanco sumar de tres en tres y consagraron al portero de Murgia como uno de los mejores de su posición. Pero no solo en la competición doméstica, si no también a nivel internacional, convirtiéndose en el dueño de la portería de la selección dirigida por Luis Enrique. El guardameta alavés es claramente merecedor del premio Jugador del partido de la temporada 2020-21 y este nuevo curso está demostrando de nuevo que su rendimiento del año pasado no fue una casualidad.





GOL

En una temporada de sinsabores para el Athletic femenino, en la que finalizó en la undécima posición en la Primera Iberdrola, Lucía García fue una de las notas positivas. La jugadora nacida en Barakaldo se ganó con creces el premio Jugadora del partido de la temporada 2020-21 tras mantener una evolución constante año a año y conseguir el mejor registro goleador de su carrera al anotar 16 goles, muchos de ellos clave para alejar de las leonas las dudas del inicio del curso. Estos números le permitieron finalizar entre las cinco mejores goleadoras de la competición y ganarse de nuevo un hueco en el combinado estatal absoluto.

ORGULLO

El Deia Saria 2021 es para la Sociedad Deportiva Amorebieta. No solo por el complicado logro de ascender a la Segunda División, una gesta histórica para el pueblo zornotzarra, si no por la manera en que lo consiguió y por cómo mantiene sus ideales intactos a pesar de la promoción. El club azul es un equipo con un orgullo propio, identificado a la perfección con los valores del pueblo y que apuesta por los jugadores de Euskal Herria para tratar de mantenerse en la categoría de plata. La temporada pasada fueron la gran revelación del curso y en el 2022 aspirar a crecer aún más para continuar dando sorpresas y alegrías a todos los vecinos.





CRECIMIENTO

Amaia Alday se confirmó como una de las referencias de la pelota al conquistar dos de los títulos más prestigiosos del calendario: el Master Laboral Kutxa del Cuatro y Medio y el Plazandreak. También llegó a las finales de San Fermín y San Mateo. Todo ello le hace merecedora del premio Grúas Ibarrondo Mejor Pelotari de 2021. La manista de Dima ya apuntaba un potencial, pero el pasado año añadió a sus habilidades una fortaleza mental que le permitió sacar adelante los partidos más complicados.



CONSTANCIA

Pello Bilbao es uno de esos ciclistas acostumbrados a superar las expectativas. Cumple siempre con su papel y cuando la carrera exige un paso adelante ahí está. No importa el rol que le toque desempeñar, el ciclista gernikarra no rehúye nunca a su responsabilidad. En 2021 finalizó decimotercero en el Giro, una prueba que encaja perfectamente con sus cualidades, y se confirmó como un corredor de fiar, de esos de confianza, para estar en los puestos de honor al finalizar noveno en el Tour de Francia. Solo le faltó una victoria de etapa en una grande para poner la guinda a una temporada sobresaliente en la que volvió a dar muestras de su progresión.





HISTORIA

Santurtzi formó una tripulación para el recuerdo en 2021 y se convirtió en la mejor trainera de la temporada al conquistar los títulos más prestigiosos de la temporada. LaSotera fue la embarcación más regular del curso y además con un nivel sobresaliente, superando los numerosos baches que aparecieron durante el camino, revalidaron la Corona CaixaBank. Sin embargo, este proyecto necesitaba algo más y eso era la Bandera de La Concha. 26 años después, los santurtziarras triunfaron en la bahía donostiarra y culminaron de la mejor manera una progresión que les llevó en muy poco tiempo de la última división del remo a su cima.

LA SORPRESA

En el año más complicado, con una temporada marcada por la incertidumbre, el Bidaideak Bilbao BSR no solo consiguió superar todas las adversidades, sino que se convirtió en el protagonista del curso y logró por primera vez en su historia el título de la División de Honor. Además, el conjunto bilbaino fue subcampeón de Copa y finalizó cuarto en la máxima competición europea. Pero el reconocimiento a los vizcainos no es exclusivo por sus logros deportivos, también por su labor social al abrir sus puertas a la afgana Nilofar Bayat y facilitar su salida de un país en el que su vida estaba amenazada.



DEPORTIVIDAD

El equipo Genuine de la Athletic Fundazioa es mucho más que un grupo de jugadores de fútbol. Sus logros van más allá de lo deportivo y se han convertido en una referencia dentro de la LaLiga Genuine. Los rojiblancos conquistaron la pasada temporada por tercer año consecutivo el título al Fair Play. En una competición en la que forman parte 42 equipos, el conjunto bilbaino volvió a destacar por su deportividad gracias a su capacidad de contagiar alegría allá por dónde juegan. Por ello, fueron merecedores del homenaje que les hizo San Mamés al realizar el saque de honor en noviembre.

PIONERA

Hodei Ezpeleta y Karmele Gisasola son los ganadores del premio Herri Kirolak de DEIA. El aizkolari eibartarra consiguió la txapela en el Campeonato de Euskadi organizado por la Federación y, de esta manera, se consolidó como uno de los referentes del mundo de la aizkora. Por otro lado, la mallabiarra dejó clara su polivalencia en los herri kirolak. De hecho, en este año que termina conquistó el título vasco de harrijasotzailes y se convirtió en la ganadora del Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa, convirtiéndose en la vencedora del primer campeonato femenino disputado. Una pionera capaz de destacar en cualquier ámbito de los herri kirolak.





MEDALLISTAS

El Campeonato del Mundo de sokatira sobre tierra celebrado en Getxo confirmó a Basque Country como una de las mejores selecciones en esta modalidad. Como una potencia. El combinado vasco, que compitió una vez más de manera oficial, sumó siete medallas, tres a nivel de clubes y cuatro a nivel de naciones. Los mayores éxitos de este conjunto que compite de manera oficial desde 2014 llegaron en los pesajes de 560 kilos masculino y 500 kilos femenino, donde el oro terminó quedándose en casa. Basque Country demostró en este campeonato que no solo puede competir de manera oficial, sino que también puede ganar.





ILUSIÓN

Kerman Lejarraga se reencontró a sí mismo en 2021, recuperó la ilusión por el boxeo y los resultados no tardaron en llegar. Después de un inicio de año dubitativo, en septiembre volvió a degustar la gloria al convertirse en campeón de Europa en la categoría de superwelter, ya lo había sido en welter, y en diciembre defendió con éxito el título en su regreso a Bilbao. El púgil de Morga se convirtió en el boxeador vasco con más entorchados continentales de la historia. Sin embargo, la ambición de Lejarraga no termina ahí y viendo sus números la llamada para luchar por el cinturón mundial en 2022 es una posibilidad cada vez mayor.