Leticia Canales: "No muchas veces se queda campeona de Europa"

Leticia Canales (Sopela, 1995) recibirá el próximo jueves (19.30 horas/Guggenheim) el premio DEIA a la mejor deportista de 2021. Y lo hará con total merecimiento. La surfista vizcaina logró ser campeona de Europa, algo que a nivel estatal tan solo había conseguido hasta el momento Estitxu Estremo. Además, fue una de las tres elegidas para disputar el Mundial de El Salvador, el primer preolímpico para el surf; y estuvo más cerca que nunca del CT, la máxima división de su deporte.

El mayor logro de su 2021 fue ese título europeo. ¿Qué sabor tiene?

—El campeonato de Europa era uno de los objetivos de la temporada y después de preolímpico, donde las expectativas estaban muy altas y no salieron los resultados esperados, me vino muy bien para seguir motivada. Fue un objetivo bonito que pude cumplir. No muchas veces se queda campeona de Europa. Salvo Estitxu Estremo, a nivel estatal no hay nadie que haya conseguido este título, y me sirve para dar a entender que el surf femenino vasco está a tope y va a por todas.

Se dio cuenta en el mar, en el campeonato de Pantín. ¿Cómo recuerda ese momento?

—Fue algo anecdótico. Sabía que estaba cerca del título, pero no quería mirar. Quería centrarme únicamente en el momento, en coger mis dos olas buenas, en hacer mis puntuaciones. En pasar de ronda en Pantín. Y si llegaba el resultado era porque lo había hecho bien. Así fue. Realmente fue sorpresa aunque era algo que estaba previsto.

El preolímpico en El Salvador no fue todo lo que bien que esperaba, pero también fue complicado llegar a él, con solo tres plazas para surfistas estatales.

—La dificultad de estar en el preolímpico fue que en 2020 me operé la cadera y tuve que ir un poco a contracorriente para llegar. Aunque ya tenía los resultados para estar en la selección, cuando vuelves de una lesión siempre hay dudas entonces entiendo que los seleccionadores las tuvieran, aunque yo sabía que lo podía conseguir. Además ese fue el primer objetivo de la temporada: entrar en el equipo para intentar clasificarme para los Juegos. Lo cumplí y ahora que ha pasado tiempo valoro mucho más el haber tenido la oportunidad de estar en un preolímpico, por haber podido luchar por estar en unos Juegos.

¿Cree que normalizamos los éxitos?

—Sí, claro que los normalizamos. Ahora, por ejemplo, Queralt Castellet ha quedado segunda en los Juegos Olímpicos de invierno y pensamos que es lo normal cuando en realidad nuestros deportes no se apoyan aunque somos y estamos en la élite mundial. Así que desde aquí pido que se apoye más al surfing.

¿Sueña con París 2024?

—Sí, París es el siguiente objetivo. Además, la competición de surf se va a hacer en Tahití, en una ola muy especial, con unas características muy exigentes. Hay una ola muy parecida a la olímpica en Canarias y estoy familiarizándome poco a poco con ella, ya me he hecho un par de tubos buenos, así que espero que cuando llegue el momento de París, piensen en mí.

El tercer puesto en el Sydney Pro 2020 le puso en muy buena situación para afrontar los Challenger Series y el ascenso al CT.

—Sí, aquel tercer puesto en Sidney lo tengo en lo más alto de mi palmarés. Creo que la dificultad en aquel campeonato era altísima porque todas las CT estaban compitiendo. Fue la recompensa a todo el trabajo bien hecho. Porque a veces estás en buenas condiciones, pero no sale y esa vez en Australia todos los astros me ayudaron. Luego yo hice mi trabajo y conseguí un puesto al que le guardo mucho cariño.

¿Verse tan cerca de las mejores le hace ser ambiciosa?

—Sí, claro. Hace que seas mucho más crítica con tu surf, tus entrenamientos, tus entrenadores y contigo misma. Porque el nivel que tienes que tener es excelente, así que ahora intento centrarme en la mejora diaria, tener los mejores materiales, surfear en las mejores condiciones...

Y tras un 2021 tan bueno... ¿cómo se plantea esta temporada?

—El 2022 a mí me gusta mucho. Espero clasificarme para los Challenger y seguir optando al objetivo del CT. Pero si eso no pasa, el año sigue y continúan habiendo competiciones; así que seguiré luchando para intentar estar 2023 en lo más alto.

los datos

Nombre. Leticia Canales.

Nacimiento. 2 de marzo de 1995.

Localidad. Sopela.

Premio Mejor Deportista. Recibe el galardón tras un gran 2021 en el se proclamó campeona de Europa, disputó el Mundial de El Salvador y se clasificó para las Challenger Series.

Palmarés. Entre sus mayores logros se encuentran los ocho campeonatos estatales y el tercer puesto que logró en 2020 en el Sydney Surf Pro, prueba de la máxima categoría del QS. Además, terminó décima en el QS World Raking de hace dos años.

Últimos éxitos. Leticia se despidió de 2021 con un triunfo en La Invernal de Laredo, lo que le dio la sexta prueba de la Liga Iberdrola Fesurfing.

"El 2022 me gusta mucho. Espero clasificarme para los Challenger Series y seguir optando al objetivo del CT"

"En el preolímpico no salieron los resultados, pero valoro haber podido luchar por estar en unos Juegos"