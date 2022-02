Jon Larrea: "Estamos en Segunda, pero seguimos con la misma gente que nos trajo hasta aquí"

El Amorebieta se lleva el DEIA Saria 2021 (jueves, 19.00 horas/Guggenheim) por el histórico ascenso a LaLiga Smartbank, logrado en un gran año que su presidente, Jon Larrea, recuerda y desgrana para este periódico.

El 2021 es un año inolvidable, ¿no?

—Pues sí. Fue un año histórico porque conseguimos el ascenso a Segunda División con el primer equipo. Pero nos quedó un poco de mal sabor de boca por la situación que sufrimos con el covid-19 porque la afición no pudo estar en Urritxe. Pudimos desplazarnos unos pocos hasta Badajoz para el partido final. Pero ese hecho histórico queda un poco deslucido porque la afición no pudo disfrutarlo como se merecía.

¿Como recuerda ese gol de Iker Bilbao?

—Pues no muy bien porque estaba en el palco, en una esquinita y rodeado de extremeños, así que no pude celebrarlo bien. Estaba callado, pero me empezaron a llegar muchos whatsapps y comencé a ponerme nervioso... A medida que pasaban los minutos lo veía más cerca porque ellos tenían ocasiones pero no lograban hacernos gol. Y con el pitido final tengo flashes de estar abrazándome con todo el mundo.

¿Cómo le ha cambiado el ascenso al club?

—Pues de manera considerable. Hemos tenido que alquilar unas oficinas, hemos tenido que nombrar un director general, un director adjunto, otro financiero... Hemos tenido que crear un departamento de comunicación, otro de administración, de redes sociales... Hemos dado un salto exponencial y en ese sentido sí que hemos notado mucho el cambio, pero con trabajo y responsabilidad creemos que estamos sabiendo responder al nuevo escenario.

¿Y en cuanto al plano deportivo?

—Prácticamente es como una Primera División porque nos enfrentamos a equipos como el Sporting, Las Palmas, el Málaga, el Tenerife... podría citarte a los 21 rivales. Y te hace mucha ilusión, así que estamos intentando disfrutarlo todo lo posible.

¿Y qué sigue igual en el Amorebieta a pesar del ascenso?

—Pues casi todo en realidad. La plantilla sigue con la misma filosofía, el entrenador y su cuerpo técnico es el mismo, la directiva es la misma... Seguimos teniendo los pies en el suelo. Somos conscientes de que somos el Amorebieta, y que conste que lo digo con todo el orgullo del mundo. Estamos en Segunda División, pero seguimos con los mismos que nos trajeron hasta aquí.

¿No poder jugar en Urritxe es una espinita clavada?

—Sí, no te lo voy a negar. Dentro de los requisitos a cumplir estaba el tema de que Urritxe no era apto, lo intentamos pero en cuanto nos dijeron que no nos pusimos a buscar soluciones. Finalmente jugamos en Lezama, por lo que le estamos muy agradecidos al Athletic. Ha sido un verano bastante movido, la verdad; pero con trabajo conseguimos parar ese primer tsunami.

¿Qué objetivos tienen para esta temporada?

—Pues deportivamente la respuesta es fácil: mantenernos en Segunda División. Y, con carácter general, esperamos que se solucione y demos pasos hacia delante el tema del covid-19.

