El Zuazo lucha para empatar

ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO: Ezbida, García, Velasco, Sánchez (5), González, Isabel (1), Berasategi (2), Sarrionandia-Ibarra (2), Arozamena, Encina (2), Erauskin, Bengoetxea (2), Romero, Permach (3) y Magdalena (7).

AULA VALLADOLID: Elba (3), Laguna (1), Claudia, Lucio (1), So Delgado (6), Sanz, Guerra, Cifuentes, Valles (2), Álvarez (1), Moles (1), García, Cuadrado (5), Rafaela, Savina, González de Garibay (4).

Parciales: 4-1, 5-4, 6-6, 7-9, 10-11, 12-12 (al descanso); 13-14, 16-15, 17-17, 19-19, 22-23 y 24-24.

Árbitros: Abel Juncal y Ángel Mateos excluyeron a las visitantes So Delgado, Cuadrado y Savina.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo tercera jornada disputado en Lasesarre (Barakaldo).

El Zubileta Evolution Zuazo logró ayer un punto importantísimo en su lucha por evitar el descenso. Pero es un punto que no tiene un sabor definido. Puede ser cítrico e insuficiente porque realmente el conjunto rojinegro tuvo la oportunidad y la capacidad de ganar a su rival. Sin embargo, también puede ser dulce, puesto que fueron las vallisoletanas quienes tuvieron la última posesión para llevarse la victoria. Un balón que desaprovecharon ante la aguerrida defensa barakaldarra. Sea como fuere, las dirigidas por Joseba Rodríguez sumaron un punto que las mantiene fuera de los puestos de peligro.

El de ayer era un partido importante para el Zuazo. La Liga Guerreras Iberdrola llegaba a su ecuador con el conjunto rojinegro convencido de que podía hacer más de lo que sus números indicaban. El rival, el Aula Valladolid, un viejo conocido, podía ser el punto de inflexión que les comenzara a alzar en la clasificación. Así lo entendieron las fabriles y, por ello, comenzaron el duelo enchufadísimas. Con efectividad y buena elección de lanzamiento. Sin embargo, las vallisoletanas también sabían jugar. Y en cuanto carburaron los motores igualaron la contienda. Era el minuto 15 y el marcador reflejaba la paridad vista sobre el parqué. Un equilibrio que se mantendría durante todo el partido. Porque cierto es que el Aula llegó a marcharse de tres tantos, pero también lo es que el Zuazo desaprovechó demasiadas ocasiones para empatar. Fueron los errores rojinegros los que mantuvieron a su rival por delante, por eso, en cuanto ajustaron la mirilla, la igualdad regresó. De esta forma, gracias a un ataque a trompicones, pero acertado, el Zuazo consiguió marcharse a los vestuarios con un empate a 12.

La segunda mitad comenzó con posesión para el Aula, pero fueron las locales quienes golpearon primero. Así recuperaron un dominio que no tenían desde el tercer parcial, pero que tampoco les duró mucho. El encuentro estaba lleno de alternativas para ambos. La posibilidad de ganar era real para los dos equipos, pero también la de perder. Por ello afloraron más nervios de los habituales y en esa maraña se movieron las vallisoletanas con más soltura. Las ventajas fueron para las visitantes, pero exiguas. No más de dos. El Zuazo también tuvo varias ocasiones para igualar la contienda, pero no logró el empate a 24 hasta minuto y medio del final. Y, a partir de ahí, la locura.

El Valladolid tenía la posesión para ponerse uno arriba, pero una doble parada de Ariadna González puso el balón en el tejado del Zuazo. Las de Rodríguez atacaban para ganar, pero su pase al pivote acabó en nada. Quedaban doce segundos y, de nuevo, el Aula cogió la batuta. Enfrente, un Zuazo que defendió su punto con uñas y dientes y que provocó que la ofensiva visitante acabara con la bocina.