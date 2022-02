Onditz Iturbe y una apuesta llena de éxito

Onditz Iturbe decidió centrarse en el trail el pasado año y eso le sirvió para lograr grandes resultados en todas las modalidades y ser seleccionada por el BM Bilbao Atletismo para la Copa de Europa de campo a través

EL trail es una modalidad que va ganando peso con los años. Son muchas ya las atletas que deciden dejar el asfalto y aventurarse en el monte para vivir otro tipo de competición. Diferentes circunstancias hicieron que Onditz Iturbe (Igorre, 1991) apostara de forma más seria por el trail y así encontró un deporte donde disfrutar al máximo. Sus buenas sensaciones le hicieron conseguir resultados y con ello llegó la motivación. A cada carrera, su rendimiento fue mejorando y eso no solo se vio reflejado en las carreras de montaña, también se trasladó a las otras disciplinas. La atleta vizcaina vivió un año redondo tanto en el trail como en las disputas campo a través y eso le sirvió para ser seleccionada por el BM Bilbao Atletismo para formar parte del equipo que competirá hoy en Portugal en la Copa de Europa de campo a través.

Iturbe está brillando en esta temporada. No importa la superficie o el desnivel. El esfuerzo ha dado resultado en todas las disciplinas y la vizcaina ha conseguido grandes resultados tanto en cross como en trail. "He conseguido los mejores resultados de mi vida deportiva. El 2021 fue muy bueno para mí y en 2022 hemos empezado bien con el Campeonato de Bizkaia y el de Euskadi de cross. La idea es seguir por esa línea", apunta Iturbe, que tiene clave cuál ha sido la clave de su buen rendimiento: "Disfrutar del proceso y el camino. Le he cogido el gusto y la verdad es que he disfrutado. Eso me ha hecho obtener resultados que a la vez me han dado motivación. Tengo que pulir algunos aspectos, pero sobre todo quiero seguir disfrutando".

En 2021, Iturbe dio el paso definitivo. Apostó por el monte y centró su preparación en el trail. "Después de acabar el cross, para rellenar un poco la temporada probé con el monte. No tengo una pista donde entrenar y al ser de Igorre tengo la Gorbeia Suzien a dos pasos. Un poco incentivada por ello empecé a probar. Me gustó. El ambiente es brutal, se disfruta del paisaje... le cogí el gustillo y fue la apuesta del año pasado", cuenta. Aunque centrarse en el trail también tiene su parte negativa. Los problemas por el clima y la falta de luz se multiplican a la hora de entrenar en el monte y la adaptación es clave. "Los entrenamientos de monte a parte de requerir más tiempo, tienen ciertas condiciones como puede ser la luz o si hay tormenta. Con el tema del trabajo, entre semana convino con asfalto y cuando se alarga el día hago salidas cortas. Sobre todo, aprovecho el fin de semana para meter entrenos más largos en monte", explica.

Aunque apostar por el trail no significa dejar de lado el cross. Todo lo contrario. El trabajo en la montaña de Iturbe ha repercutido en lograr mejores resultados en todas las disciplinas. "Creo que el trail y el cross en cierta medida se complementan y se puede decir que el trabajo de uno es efectivo para el otro. Para el cross necesitas cierta chispa y en el monte, aunque no lo parezca, hay carreras en las que hay que correr. Luego, en el trail trabajas esa fuerza que te ayuda en los terrenos más embarrados", opina. Buenos resultados en diferentes escenarios que le han valido para ganarse una plaza en la Copa de Europa.

cita en portugal

Iturbe y el resto de las atletas del BM Bilbao Atletismo competirán hoy en el circuito de la localidad portuguesa de Oeira. Es un recorrido exigente, con diferentes terrenos, lo que hará que la estrategia de carrera sea fundamental. La vizcaina será la reserva y la formación titular la completarán Elena Loyo, Marta García, Laura Priego y Azucena Díaz.

