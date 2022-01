Alex Txikon alcanza de nuevo el Campo 1 del Manaslu

Alex Txikon ha informado de que su expedición ha alcanzado el Campo 1 (5.750 metros) del Manaslu (8.163) con la satisfacción de que las condiciones de la ruta son mejores de lo que cabía esperar después de las fuertes nevadas caídas durante los días previos.



Cabe recordar que jornadas atrás el alpinista de Lemoa, que se encuentra junto al zumarragarra Iñaki Álvarez y el italiano Simone Moro, adoptó la decisión de abandonar el Campo Base para descender a la civilización más cercana, a Samagaun, donde permanecieron durante tres semanas aguardando a que remitiesen las recias nevadas que estos días atrás han caído sobre la octava montaña más alta del planeta y sus alrededores.



El grupo que busca firmar la primera escalada completamente invernal al Manaslu llegó el sábado al Campo Base, donde se iniciaron las tareas de reacondicionamiento del lugar, que estaba semienterrado por la nieve. Este lunes se ha confirmado que el equipo progresa adecuadamente con ese asentamiento en el Campo 1, cota a la que ya llegaron en su día. De hecho, Txikon alcanzó un punto intermedio entre el C1 y el C2 antes de dar marcha atrás hacia Samagaun. "Estamos súper contentos y motivados", ha desprendido el lemoarra después de retornar al campamento base, donde coge fuerzas para reemprender el trabajo de equipar la montaña.



Después de volver a la casilla de salida, la expedición del vizcaino celebra el estado de la ruta, al menos en lo que concierne al recorrido entre el Campo Base y el 1. "Hemos subido más rápido de lo que nos imaginábamos. El viento y el sol han estabilizado la nieve y hemos comprobado que, por lo menos hasta el C1, las condiciones de la ruta son bastante buenas. Eso sí, hay muchísima nieve", ha declarado Txikon, que contemplaba el riesgo de aludes como los sufridos antes de abandonar la montaña.



Además, Txikon también encuentra un motivo para la esperanza en las previsiones emitidas por el meteorólogo Javier del Valle, que ha colaborado con el lemoarra en otras aventuras. Los partes anticipan que a partir del 6 de febrero podría abrirse una ventana de buen tiempo que el equipo espera poder exprimir.





Hemos subido a C1 (5.750m)?? Muy contentos y motivados. Hemos podido comprobar que la ruta está en mejores condiciones de lo que esperábamos. El fuerte viento y el sol de estos últimos días han hecho que la nieve se haya estabilizado...???? — Alex Txikon (@AlexTxikon) January 31, 2022

Si bien, las previsiones también arrojan la llegada de fuertes vientos a cotas altas. "Es cierto que hasta entonces puede caer más nieve. Las previsiones indican que podrían caerpero veremos. Esperamos que no caiga tanto y que a partir del día 6 podamos subir a los campamentos superiores. Las noticias de Javier las hemos recibido con muchas ganas", ha comentado Txikon.En cualquier caso, el vizcaino se muestra prudente, y más después de lo acontecido. Porque Txikon decidió viajar a Katmandú en una fecha anterior a la elegida para el anterior intento de ascensión, a fin de poder gozar de mayor margen para cumplir el reto después del intento fallido. Peroy han obligado reiniciar el trabajo. Y es que en la segunda llegada al Campo Base, el equipo tuvo que trabajar de nuevo para quitar la nieve y adecentar el lugar. No obstante, transmite positivismo."Hay que ir día a día. Todavía tenemos todo febrero por delante y soy optimista, pero no me quiero pasar.de eso no tengo ninguna duda.pero nos agarramos a estos pronósticos positivos. Esperemos tener más suerte en esta segunda parte de la expedición", ha manifestado Txikon, que aguarda a que la naturaleza conceda la oportunidad de seguir haciendo historia en el himalayismo.