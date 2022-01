Natxo González se hace gigante

NATXO González (Plentzia, 1995) es un culo inquieto. Es el primer, y hasta el momento único, surfista estatal que ha logrado acceder al circuito mundial de olas grandes. Una gesta que llevaba buscando en sueños desde que de crío se fijó en las paredes más colosales; pero que, en cuanto la consiguió, no la tomó como el final de un camino. Sino como el principio. Porque el surfista vizcaino siempre quiere mejorar. Sabe que el talento se trabaja y, como en su profesión la tormenta es la oficina, siempre viaja de borrasca en borrasca. Nazaré, Irlanda o México, le da igual siempre que la sesión sea brutal. Épica. Sin embargo, en el último mes el plentziarra no tuvo que moverse mucho para deleitar al mundo con su arrojo y energía. Ni para demostrar que, en estos momentos, no hay ola que se le resista. Y es que Natxo no solo terminó el 2021 llevándose un Quemao Class (Lanzarote) de película; sino que además comenzó el 2022 ganando La Vaca Gigante (Santander) en una ola que llevaba tres años sin mugir, convirtiéndose en el primer surfista que se impone en dos ediciones diferentes de la prueba. Así pues, a la espera de que se den las condiciones perfectas para la disputa del Laboral Kutxa Punta Galea Challenge, la competición de surf grande que se celebra en el acantilado getxotarra, Natxo no pierde el tiempo.

De esta forma, el plentziarra terminó el pasado año en Lanzarote, disfrutando de uno de los campeonatos que más le gusta competir: "Cuando te invitan al Quemao Class te sientes como el gran afortunado, por poder ir a competir a una de las mejores olas del mundo y tenerla para ti y solo tres personas más, es algo impresionante". La ola de La Santa estaba más pequeña de lo que Natxo acostumbra a cabalgar, pero rugía rápida y eléctrica y se cerraba en interminables tubos tan estrechos como impresionantes. De esta forma, las condiciones superaron todas las expectativas y, en ese contexto tan épico, el vizcaino se sintió como en casa. Dominó toda la prueba y en la final levantó al público de la arena con dos dieces. La puntuación perfecta. Así pues, no solo se llevó la sexta edición del Quemao Class, sino también el premio a la mejor ola de todo el evento. "Siempre fue un sueño competir en este campeonato, pero ganarlo lo es todavía más", concluyó.

Y, casi sin tiempo para digerir lo sucedido en Lanzarote, Natxo cogió el coche, sus tablas a rayas y se plantó en Santander. Allí le esperaban las más de 5.000 personas que acudieron a ver el regreso triunfal de La Vaca Gigante, una ola que llevaba demasiado tiempo tranquila y callada. El día amaneció ideal. Sol, una suave brisa y paredes de más de seis metros de altura. Y en esas idílicas condiciones, el plentziarra fue el mejor de los 20 participantes. De los valientes que se lanzaron al frío del Cantábrico para hacer inolvidable aquella jornada en el Parque de Las Canteras de Cueto. De hecho, como el mar se levantó más de lo esperado, los surfistas fueron bendecidos –toda ayuda es poca– antes de enfrentarse a esas izquierdas. Así, Natxo entró al agua helada como un aspirante sacralizado más y salió con el neopreno roto y sin saber que, con un 10 y un 9,17, era el nuevo campeón. De hecho, al plentziarra le tuvieron que chivar las notas a la salida, pero hasta que no recibió el premio de manos de Miguel Ángel Revilla –una marmita de leche, una txapela y 3.000 euros–, no terminó de creerse que era de nuevo campeón.

Así, de victoria en victoria, Natxo aguarda la luz verde del Laboral Kutxa Punta Galea Challenge, el campeonato que le abrió las puertas del circuito mundial, y cuyo periodo de espera expirará el próximo 31 de marzo. Por el momento, la organización ya ha anunciado la presencia del surfista plentziarra, además de las del brasileño Lucas Chianca, la del sudafricano Grant Baker o la del estadounidense Nic Lamb, entre otros. Pero todavía queda lo más importante, que aparezca la borrasca que deje las mejores condiciones para la selectiva ola getxotarra.

Natxo terminó 2021 con dos olas perfectas en Lanzarote y comenzó 2022 mugiendo a más de seis metros de altura