Al-Attiyah y Sunderland vuelven a hacer historia

No hubo sorpresas en la última jornada del Dakar y Nasser Al-Attiyah y Sam Sunderland se proclamaron vencedores en la categoría de coches y motos, respectivamente. Los dos líderes de la general calcaron su estrategia. Corrieron sin tomar el mínimo riesgo y dejaron que otros pilotos lucharan por la gloria de la etapa mientras a ellos les esperaba el gran premio en meta. Solo tenían que llegar sin sufrir ningún incidente y así lo hicieron. El catarí logró su cuarto entorchado en esta prueba, el primero desde que la carrera se disputa en Arabia Saudí, y el británico consiguió su segundo, dando además la primera victoria a la marca GasGas, escudería aragonesa que cuenta con el amparo de KTM.

La victoria de Al-Attiyah se confirmó ayer, pero era algo cantado desde el primer día. Era el gran favorito y el resto de los aspirantes no tardaron en caer. Stéphane Peterhansel, vencedor de la pasada edición, quedó fuera de toda lucha el primer día por culpa de una avería mecánica de su Audi híbrido y luego el resto de contendientes quedaron descartados en un punto de control que solo encontraron a la primera el catarí y Sébastien Loeb, que terminó ocupando el segundo cajón del podio, pero muy alejado del ganador. Con semejante renta, Al-Attiyah solo tuvo que minimizar riesgos y superar los días para llegar a la meta final. "No ha sido fácil porque normalmente voy a fondo y se trataba de controlar cada día. Hemos ido muy lentos y no ha sido fácil para mí", apuntó el ganador de la carrera.

Esa tranquilidad con la que vivió Al-Attiyah, no la sintió Sunderland. Solo ayer el británico vivió una jornada tranquila. El Dakar de motos fue un continuo intercambio de líderes, decisiones estratégicas para no abrir pista y una emoción constante. En esa batalla, el piloto de GasGas golpeó en el momento adecuado y ayer recibió la recompensa con su paseo triunfal.

otras modalidades

Asimismo, Alexandre Giroud venció en la categoría de quads, Francisco López venció en los prototipos ligeros a pesar de que Seth Quintero hizo historia al ganar doce de las trece etapas disputadas, en SSV Austin Jones se llevó la victoria después de que el equipo decidiera frenar a Gerard Farrés para que el triunfo se quedara en un piloto estadounidense y en camiones Dmitry Sotnikov revalidó su título.

Mientras, Serge Mogno venció en la categoría de clásicos. Pero el Dakar no está compuesto solo por las historias de los ganadores, muchos pilotos, la mayoría de ellos, aspiran a acabar la prueba y ese era el objetivo de los representantes vascos. Tres de los cuatro equipos con participantes de Euskal Herria que salieron el 1 de enero consiguieron llegar a meta ayer. Dionisio Santos e Iñigo Ruiz lo hicieron en el puesto 41, Rafael Priego y Facun Vitoria en el 78 e Ignacio Corcuera y Óscar Ordóñez en el 123.

accidente mortal

Por otra parte, el Dakar vuelve a estar de luto tras el fallecimiento de Quentin Lavalée, miembro del equipo PH Spot y jefe de mecánica del Peugeot 205 Turbo 16 número 726 que participó en la categoría de clásicos. El francés de 20 años conducía un vehículo de asistencia cuando tuvo un accidente con un camión local. Junto a él viajaba Máxime Frere, que fue trasladado consciente al Hospital de Jeddah.

Décimo segunda etapa

Coches

1. Henk Lategan (Toyota) 1h35:19

2. Stéphane Peterhansel (Audi) a 49"

3. Brian Baragwanath (Century) a 1:51

General de coches

1. Nasser Al-Attiyah (Toyota)38h33:03

2. Sébastien Loeb (Prodrive) a 27:46

3. Yazeed Al Rajhi a 1h01:13

Motos

1. Pablo Quintanilla (Honda) 1h40:00

2. Toby Price (KTM) a 18"

3. José Ignacio Cornejo (Honda) a 29"

General de motos

1. Sam Sunderland (GasGas) 38h47:30

2. Pablo Quintanilla (Honda) a 3:27

3. Matthias Walkner (KTM)a 6:47