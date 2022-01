Barreda salva el día en el Dakar con una mano

El Dakar es una carrera que lleva al límite tanto al piloto como a su máquina. El desgaste físico es enorme y los problemas se convierten en rutina. El ejemplo de ello esta vez fue Joan Barreda. El piloto catalán, que corre con la clavícula rota desde el pasado día 6 al sufrir una caída, volvió a irse al suelo ayer lunes y la moto le cayó justo encima del hombro dañado. Con muchos dolores y conduciendo con una mano, Bang Bang siguió adelante sin perder ni un segundo pensando en la retirada. No solo lo hizo para terminar la carrera, también apretó al máximo para luchar por la victoria de etapa pese a las circunstancias. Aunque esta vez la navegación, una de las grandes dificultades de esta edición, le jugó una mala pasada y se dejó más de diez minutos buscando un punto de control. Al final, Barreda perdió once minutos con respecto al ganador del día y nuevo líder del Dakar, Sam Sunderland.

Barreda se quedó con una sensación agridulce. Sacó adelante la etapa pese a los numerosos problemas físicos, pero un error en la navegación hizo que su esfuerzo no tuviera la recompensa deseada. "He tenido una caída en un salto en una duna, he salido por delante y me ha caído la moto encima. El hombro aguanta. En la caída he notado que otra vez se volvía a salir, me dolía muchísimo durante unos minutos, hasta tenía que conducir con una mano. Pero con el paso de los kilómetros ha ido mejorando. Intentaremos seguir recuperándolo", relató el catalán.

victoria para audi



En la categoría de coches, Nasser Al-Attiyah sigue en lo más alto con una cómoda ventaja pese a sufrir ayer un día lleno de problemas. El piloto de Toyota perdió tiempo desde el principio de la especial, pero consiguió salvar con creces el día. Además, para que no hubiera problemas, los vehículos de la marca japonesa rodaron juntos en un convoy escoltando a su líder. La victoria de etapa fue para Mattias Ekstrom, que estrenó su palmarés superando por pocos segundos a su compañero de equipo, Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb fue tercero y evitó el triplete de Audi venciendo en un ajustado duelo a Carlos Sainz.

octava etapa

Coches

1. Mattias Ekstrom (Audi) 3h43:21

2. Stéphan Peterhansel (Audi) a 49"

3. Sébastien Loeb (Prodrive) a 3:08

General coches

1. Nasser Al-Attiyah (Toyota) 27h45:52

2. Sébastien Loeb (Prodrive) a 37:58

3. Yazeed Al Rajhi (Toyota) a 53:13

Motos

1. Sam Sunderland (GasGas) 3h48:02

2. Pablo Quintanilla (Honda) a 2:53

3. Matthias Walkner (KTM) a 4:11

General motos

1. Sam Sunderland (GasGas) 27h38:42

2. Matthias Walkner (KTM) a 3:45

3. Adrien Van Beveren (Yamaha) a 4:43