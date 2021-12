Los premiados del Mendi Film

El BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia echó ayer el telón a su décimo cuarta edición, la primera presencial tras el estallido de la pandemia; y lo hizo con la tradicional entrega de premios. El Palacio Euskalduna volvió a ser el escenario escogido para la ceremonia del festival patrocinado por DEIA, que repartió, además de los eguzkilores, los 20.000 euros de retribución monetaria. Sin embargo, entre las 50 películas proyectadas destacó Sciana Cieni (The Wall of Shadows). El largometraje dirigido por la cineasta polaca Eliza Kubarska se llevó el Gran Premio de la edición gracias a una emotiva historia de una familia sherpa que rompe los tabúes de su tradición para pagar la escuela de su hijo. Y es que los pobladores del Kumbhakarna (Himalaya, 7710 metros) evitan escalar la montaña porque creen, con fe ciega, de que Dios vive en ella. E intentar llegar a la casa de Dios es siempre una insolencia. Sin embargo, la opinión de esta familia sherpa cambia cuando se les presenta la oportunidad de acompañar a tres reputados alpinistas: Marcin Tomaszewski, Dmitry Golovchenko y Sergey Nilov. El objetivo no es molestar a la deidad, sino acumular dinero para que su hijo pueda estudiar y convertirse en médico.

La historia bien narrada por Kubarska se llevó el galardón más relevante de la edición. Pero no fue el único ganador. De hecho, tras la deliberación del jurado –compuesto por Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival; Kepa Sojo, cineasta; Paula Olaz, compositora de bandas sonoras; Joaquín Gómez, compositor de bandas sonoras; y Arrate Landaluze, traductora audiovisual–, Le Gavalier Mongol de Hamid Sardar también fue protagonista con dos premios: el de Mejor director y la Mejor Banda Sonora, una de las novedades de este año; gracias a la difusión de la vida de su protagonista, que coexiste a la perfección con la naturaleza. Asimismo, Mendiak 1976 de Luis Arrieta también tuvo el honor de levantar dos premios: Mejor Película de Alpinismo y el Premio del Público. Esta es una película que recuerda la expedición navarra al Shakhaur de ese año, que terminó en una tragedia que pudo ser mayor de no ser por la aparición de un grupo de polacos que no dudaron en ayudar.

El resto del palmarés fue completado por A White Dream, que se llevó el premio a la Mejor Fotografía; Godspeed Los Polacos, que triunfó con el Mejor Guion; y The Traverse, que alzó el eguzkilore del jurado. Asimismo, en los premios temáticos, además de Mendiak 1976 como Mejor Película de Alpinismo, también subieron al escenario Black Ice como Mejor Película de Escapada; After Antarctica como Mejor Película de Deporte y Aventura; y La Pantalla Andina como Mejor Película de Cultura y Naturaleza. Para finalizar, Amangana fue considerada por la Mejor Película en Euskara; Melting Landscapes se llevó el Mejor Cortometraje y Julia tuvo la Mención especial del Jurado.

los premiados

Gran Premio. Sciana Cieni. (The Wall of Shadows).

Mejor director. Hamid Sardar por Le Cavalier Mongol.

Mejor fotografía. A White Dream.

Mejor guion. Godspeed Los Polacos.

Premio del jurado. The Traverse.

Mejor película de alpinismo. Mendiak 1976.

Mejor película de escalada. Black Ice.

Mejor Película de Deporte y Aventura. After Antarctica.

Mejor Película de Cultura y Naturaleza. La Pantalla Andina.

Mejor Banda Sonora. Le Cavalier Mongol.

Mejor Película en Euskara. Amagana.

Mejor Cortometraje. Melting Landscapes.

Premio del Público. Mendiak 1976.

Mención especial del Jurado. Julia.