El regreso de Teresa Gorospe, una promesa de la gimnasia rítmica

LA gimnasia rítmica es un deporte que acostumbra a ir a toda velocidad. A vivir etapas importantes desde una edad temprana. Con solo 16 años de edad, Teresa Gorospe (Gasteiz, 2005) ya sabe lo que es competir en escenarios internaciones, representar a la selección absoluta de España y pelear por clasificarse entre las mejores dentro de un Mundial junior, entre otros muchos logros. También sabe lo que es hacer sacrificios por el deporte. La gasteiztarra dejó su casa para continuar con su mejora y se trasladó al Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Pero mañana tendrá un momento en el que la presión por los objetivos quedará completamente de lado y regresará a Euskadi para vivir con los suyos la Gala de Gimnasia Rítmica Euskalgym. Es una cita donde la élite del deporte se reúne, con varias medallistas mundiales y olímpicas, y Gorospe formará parte del cartel en el BEC.

La gimnasta alavesa realizará su actuación a las 18.16 horas y utilizará la pelota como aparato. No habrá nota por la que luchar, ni rivales a las que batir. El único objetivo será disfrutar junto al público de este evento único. "Obviamente intentaré hacerlo lo mejor posible, pero es una actuación con menos presión y no tienes que competir ni salir a no fallar. Simplemente disfrutar y que la gente disfrute de tu trabajo", comenta. Participar en esta gala siempre es especial para las gimnastas y en su caso tendrá un aliciente añadido al regresar a Euskadi tras un tiempo entrenando y viviendo en Madrid. "Me hace muchísima ilusión porque es hacer una exhibición en casa y donde la gente siempre apoya muchísimo. Eso da más fuerzas", afirma.

El Euskalgym reúne a lo mejor de la gimnasia mundial y Gorospe formará parte de esa élite. "Compartir tapiz con las mejores del mundo es muy bonito que ellas te puedan ver o al menos pisar el mismo tapiz. También puedes sacarte una foto en cualquier momento", declara la gasteiztarra, que participará en el habitual baile de despedida con el resto de las gimnastas: "Siempre hacemos un baile todas juntas con una música diferente cada año y es algo que queda para el recuerdo". Entre las participantes que asistirán al Euskalgym se encuentran nombres como Polina Berezina, una de las más destacadas de la selección, las medallistas olímpicas Linoy Ashram y Alina Harnasko o la ya retirada pero muy querida por el público vasco, Aleksandra Soldatova.

Gorospe llega al Euskalgym como una de las actuales figuras de la gimnasia vasca. Pese a su edad, tiene bastante experiencia en este deporte y forma parte del combinado estatal absoluto. Una carrera que comenzó en el club Beti Aurrera y ahora se desarrolla con la selección en Madrid. "Empecé a los seis años y fue evolucionando y creciendo como gimnasta con mi entrenadora Marga Armas. Fui ganando medallas en los campeonatos de España y 2019 me convocó Alejandra Quereda para la selección española. Este año he pasado a Madrid y lo estoy aprovechando al máximo porque contamos con todos los medios", apunta. Aunque para vivir esta experiencia tuvo que hacer la maleta y dejar su casa: "Estoy muy contenta aquí. Al principio me costó estar fuera de casa sin mis padres, pero al final mis compañeras, que son increíbles, me acogieron genial".

El traslado a Madrid fue otro paso más en la carrera de Gorospe, pero todavía en su carrera quedan grandes retos y uno sobresale por encima de los demás. "Mi objetivo diario es trabajar bien y sacar cada día el trabajo. Luego a más largo plazo quiero ir a los Juegos Olímpicos de París. También me gustaría ir a un Europeo o a un Mundial convocada", afirma. Grandes sueños en los que el brillo de la llama olímpica sobresale y verse en el tapiz parisino es un sueño que pasa por su cabeza "muchas veces". Con esos objetivos en mente, Gorospe continúa progresando y mañana en el BEC mostrará ante los suyos todo lo aprendido en estos años y su crecimiento como gimnasta que le ha llevado a ser toda una promesa a nivel estatal.

Gala Euskalgym

La mejor gimnasia vuelve al BEC

Oros olímpicos. Las mejores gimnastas del mundo actuarán mañana en el Bilbao Exhition Center de Barakaldo, a partir de las 17.30 horas. La Gala de Gimnasia Rítmica Euskalgym regresa con su decimoquinta edición y durante tres horas lo mejor de este deporte desfilará por el tapiz. Será en un formato no competitivo, donde el único objetivo es el disfrute del público y de las propias protagonistas. Entre las asistentes destacadas sobresale el nombre de la israelí Linoy Ashram, una de las habituales de esta gala y que llega después de haberse proclamado campeona olímpica en Tokio. No será el único oro en estos Juegos. Las búlgaras, vencedoras por conjuntos, también estarán presentes en la cita vizcaina. Una pequeña muestra de un reparto de lujo para un evento plenamente consolidado en el calendario de la gimnasia internacional.

