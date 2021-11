Los clubes vizcainos de moto enlaces solicitan un seguro para las carreras

En todas las carreras de ciclismo varias figuras están en un segundo plano. Lejos de todos los focos, casi invisibles pero al mismo tiempo fundamentales para que la prueba salga adelante. Se trata de los moto enlaces. Sin su trabajo sería imposible sacar adelante las carreras. Siempre pendientes y llevando a cabo una labor que entrama más de un riesgo. Sin embargo y pese a su importancia se siente desamparados.

La organización acostumbra a cubrir a todos los participantes de la prueba y en caso de suceder accidentes no tienen ningún seguro al que ampararse. Ante esta situación, los dos clubes de Bizkaia de moto enlaces, S. C. D. Motoenlaces.com y Motozain, han decidido decir basta. Plantarse en busca de una solución que le proteja de una vez por todas. Por ello, tras varias reuniones sin llegar a una vía para continuar con su trabajo de forma segura, se han visto obligados a convocar una huelga, que comenzará el 1 de enero si no se llega a un acuerdo antes, provocando que muchas carreras no puedan celebrarse debido a la ausencia de los moto enlaces.

Esta situación de desamparo quedó más en evidencia tras el fallecimiento en septiembre de un moto enlace en la Vuelta a Cantabria. "Hasta ahora habían sido pequeñas caídas, pero nadie prestaba atención hasta que hace poco en una carrera en Cantabria hubo un fallecido. La cosa es seria y ha tenido que pasar algo de este tipo para que empiecen a darse cuenta de esto", apunta Vicente Jorge, del Motoenlaces.com. Desde los clubes vizcainos llevan desde antes de comenzar el verano tratando de regularizar la situación, pero las respuestas siguen sin llegar y el tiempo avanza. "Nos vemos desamparados y si nos pasa algo no sabemos qué sucede. Las organizaciones no hacen seguros para nosotros. Cubren la carrera, a todo el mundo menos a nosotros. No quedan esas dudas, hemos preguntado en federación y no nos han sabido contestar. Estamos totalmente vendidos", añade Fernando Fernández, del mismo club.

La labor de los moto enlaces no está profesionalizada. La percepción económica que reciben es mínima y eso impide que se puedan contratar seguros privados o realizar contratos laborales. "Si hubiera la oportunidad de hacer un contrato laboral, este problema desaparecería, pero por la percepción que hay es imposible contratar a alguien. Lo que pedimos a la federación es que en una carrera en la que están todos asegurados, también lo estemos nosotros", apunta Jorge. Los honorarios que reciben en la carrera no están destinados al lucro personal si no a cubrir parte de los gastos. "Esto no es para ganar dinero. Cobramos dietas de unos setenta o sesenta euros que son para dar una dieta al motoristas, mantener el club y pagar la licencia anual a la federación, pagar a los asesores para que nos lleven la contabilidad del club... no es mucho pero son gastos", explica Fernández, que reconoce que llevan a cabo esta función al ser la mayoría del club exciclistas y como una afición por su amor a este deporte.

Los clubes de moto enlaces vizcainos decidieron reunirse ante esta situación y hablar con la Federación Vizcaina de Ciclismo para reconducir el problema. Varios meses de peticiones después, las respuestas siguen sin llegar y este escenario sigue lejos de arreglarse.

Lamentar por no prevenir



"A principios de julio, antes de este accidente, ya estábamos hablando con la federación de que había que poner remedio a esto más pronto que tarde, y al final ha ocurrido un accidente. Están hablando de lanzar las carreras y no se habla de este tema", comenta Jorge. Por ello y visto que la solución todavía es lejana, desde los dos clubes han tomado una decisión para nada agradable: "Todos somos aficionados al ciclismo y tomar esta decisión ha sido complicado, pero de alguna forma tenemos que protegernos a nosotros y a los motoristas. No vemos otra opción porque tampoco nos plantean nada". En caso de no solucionarse este problema, la huelga de moto enlaces comenzará el 1 de enero y por ahora desde los clubes son "pesimistas". Dos clubes que tratan de que su situación se regularice para llevar a cabo su afición por el ciclismo y realizar su fundamental labor en las carreras, estando igual de protegidos que el resto de las personas que participan en ella.