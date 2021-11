Gert Cronjé, el fichaje más acertado del Getxo Rugby

El Getxo Rugby Taldea lo anunció como un fichaje de primera. A bombo y platillo y en agosto, cuando todavía faltaban dos meses para el inicio de la temporada. Su rendimiento era, aún, una incógnita; pero el club vizcaino proclamó la llegada de Gert Cronjé como un refuerzo extraordinario. Casi trascendental para el objetivo de recuperar su lugar en la máxima categoría del rugby estatal. Y no se equivocó. En apenas dos partidos, el tres cuartos sudafricano no solo se ha erigido ya como un 15 de ensueño, sino que además lidera la clasificación de los máximos anotadores de toda la División de Honor B. Es decir, Cronjé, con 41 puntos totales, es el jugador que más ha ayudado a engrosar el marcador de su equipo. Pero lo mejor del sudafricano es que no se conforma, busca más. Por ello, aunque decidió dejar un Universidad de Burgos subcampeón de Copa y en la élite por un Getxo en la categoría de plata, Cronjé se marcó el reto personal de "trabajar para poder jugar algún día en la selección". Con 24 años, tiempo le sobra; pero ya piensa en la siguiente oportunidad que tiene para demostrar su calidad. En ese encuentro que mañana sábado enfrenta a los de David Martín y Brad Linklater contra el Pasek Belenos (16.15 horas/Muro de Zaro), uno de los rivales directos en la pugna por el ascenso.

Puede sorprender el cambio que decidió dar Cronjé en verano. Abandonar a todo un Universidad de Burgos que el curso pasado finalizó sexto en División de Honor por un Getxo que acababa de perder la categoría. Sin embargo, además del reto que supone devolver al conjunto vizcaino a la máxima división del rugby estatal, al sudafricano le sedujo la idea de poder compartir club con su novia. Y es que Lily Riley fue presentada un día antes que él también como un refuerzo de lujo para el equipo femenino. Procedente del Barcelona Universitari Club (BUC), la norteamericana sabe lo que es jugar en la Liga Iberdrola, lo hizo en las filas del Olímpico de Pozuelo, e incluso sobresalió en el rugby amateur estadounidense. Pero al igual que su pareja, ahora centra toda su atención en un Getxo Rugby que intentará hacerse fuerte en la División de Honor B. Así, el calendario quiso que el próximo domingo (12.00 horas), Riley regrese a la que fue su casa, al campo del BUC, pero esta vez para defender los colores getxotarras. De esta forma, y a pesar de su increíble inicio de temporada, Cronjé y Riley están demostrando que el rugby es mucho más que un deporte. "Desde que el club nos invitó a unirnos nos sentimos como en casa, han hecho todo lo posible por hacernos sentir bienvenidos y eso nos ayudó a superar el estrés que teníamos por el nuevo reto. Estamos en un lugar donde podemos hacer lo que amamos, lejos de nuestras familias y aún así llamarlo hogar", explicó al sudafricano.

Resto de la jornada



El Getxo Rugby no es el único conjunto vizcaino con compromisos en la División de Honor B. De hecho, en la tercera jornada de la temporada liguera, el Valtesca Universitario Bilbao recibirá mañana sábado (16.00 horas/El Fango) al Gesalaga Okelan Zarautz, en un encuentro entre dos conjuntos que aspiran a meter la cabeza en la parte alta de la tabla. Mientras que el Uribealdea visitará el próximo domingo (12.00 horas) las instalaciones del Mazabi Santander Independiente con el objetivo de dar la sorpresa del fin de semana puesto que el conjunto cántabro, por el momento, lidera la clasificación.

El Gernika busca su primer triunfo

El Barça visita Urbieta. En una dinámica inversa a la del Getxo se encuentra el Gernika Rugby Taldea. El conjunto basurde está pagando cara su adaptación a la División de Honor, categoría a la que ascendió el pasado verano, y por el momento cuenta todos sus encuentros como derrotas. De esta forma, el domingo intentará sumar sus primeros puntos en la competición ante un Barça Rugbi (12.00 horas), que llega a Urbieta mucho más desahogado en la tabla. Y es que a la espera de lo que suceda en esta cuarta jornada, los de Eduardo Maidagan son colistas destacados.