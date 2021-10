La modestia de Honor B

EL oval de la División de Honor B del rugby estatal comienza a volar esta tarde. La primera jornada liguera llega con un Getxo Rugby Taldea que, patrocinado por DEIA, aspira a recuperar la categoría que perdió el verano pasado. Volver a la élite. Sin embargo, a la sombra del conjunto gualdinegro coexisten otros dos clubes vizcainos que militan en la misma categoría, aunque con aspiraciones más tímidas: el Valtecsa Universitario Bilbao y el Uribealdea RKE. El primero iniciará la temporada con una complicada visita al Vithas Gaztedi (mañana, 11.30 horas/Gamarra); mientras que el conjunto mungiarra comenzará el curso ante su público, recibiendo a un rocoso Campus Universitario Ourense (mañana, 12.00 horas/Atxurizubi). Pero los dos afrontan esta División de Honor B con el mismo objetivo, hacerse fuertes en la categoría. Lograr la permanencia cuanto antes para no pasar los apuros del pasado. No será sencillo, puesto que la competición consta de dos fases y será la primera de ellas la que, tras once jornadas, determine qué equipos pugnarán por el ascenso y que conjuntos, por el contrario, tendrán que luchar por evitar el descenso. Por lo que esta liga no permitirá muchos fallos a los conjuntos vizcainos.

Ambos clubes lo saben. De hecho, las dos escuadras han quedado encajadas en el grupo A de la categoría, un grupo que, como afirma Mario Barandiarán, el nuevo técnico del Universitario, "es muy jodido": "Tenemos al Mazabi Santander Independiente y al Getxo, justo los dos equipos que descendieron el año pasado y que además están fichando mucho y bien. Además está el Hernani, que siempre es un equipo muy duro; y el Pasek Belenos, que está fichando a todo Argentina... Y luego estamos el resto de equipos, los terrenales, donde estamos nosotros". De la misma opinión es Josu Elortegi, míster del Uribealdea, quien además añade dos equipos más a esa amplia terna de favoritos a todo: "El Ourense tiene un proyecto ambicioso en cuanto a lo económico y se ha reforzado bien; y tampoco hay que descuidar al Gaztedi, que el año pasado ya anduvo bien y promete dar mucha guerra de nuevo". Y es que Elortegi destaca que la Honor B estatal es una división que "cada vez es más fuerte", por lo que intentar clasificarse para el grupo de arriba es algo más que un "objetivo ambicioso". Es un "reto prácticamente imposible", según remarca.





Los integrantes del Uribealdea RKE, en el campo de Atxurizubi. Foto: Juan Lazkano

la salvación

Por ello, tanto el Uribealdea como el Universitario se centran en sus propias aspiraciones. Con la humildad del modesto. Permitiéndose a soñar, aunque sin volverse locos. Así pues, el primer propósito de ambos es la permanencia. Ser equipo de B el mayor tiempo posible. "Las expectativas son mantener la categoría y terminar lo más arriba posible en la clasificación. Queremos estabilizarnos en esta división siendo conscientes de las limitaciones que tenemos porque, a diferencia de otros equipos, por cuestiones presupuestarias no podemos fichar muchos jugadores, así que tenemos que mantenernos con lo que tenemos", explica Barandiarán. E igual de claro habla Elortegi. El técnico del conjunto mungiarra todavía recuerda lo mal que lo pasó su equipo la temporada pasada, cuando logró la permanencia en la última jornada. Por lo que el objetivo de este curso es no apurar tanto: "Este año esperamos estar mejor, acabar lo más arriba posible para no pasar tantos apuros; pero sabiendo que estar en el grupo que luchará por el ascenso es algo muy complicado". Con todo, a apenas unas horas de comenzar la liga, Uribealdea y Universitario comparten también las ganas de empezar una temporada "muy ilusionante".

