Manny Pacquiao se retira del boxeo tras postularse como candidato presidencial

El icono filipino del boxeo Manny Pacquiao, el único ganador de doce títulos mundiales en ocho categorías diferentes, anunció este miércoles su retirara del ring, diez días después de postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2022.





To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I've ever made, but I'm at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA