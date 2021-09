Jon Rahm abre la nueva temporada en Napa

El Fortinet Championship abre desde hoy jueves la temporada 2021-22 del PGA Tour y allí estará Jon Rahm, que hace apenas dos semanas se quedó a un golpe de proclamarse campeón de la FedEx Cup. El golf no da respiro y llama la atención que el de Barrika sea el único jugador que disputará la Ryder Cup que ha decidido competir la semana anterior. No suele ser habitual, pero Rahm considera que puede ser una buena preparación tomar parte en el torneo antes conocido como Safeway Open en el campo Norte del Silverado Resort and Spa del californiano Valle de Napa. Allí, rodeado de viñedos, encontrará el vizcaino un recorrido en el que podrá engrasar su juego largo pensando en la cita de Whistling Straits.

Las normas del PGA Tour obligan a disputar cada año un torneo que no se haya jugado en los cuatro anteriores o comprometerse a disputar 25 pruebas y la única presencia de Rahm en el Silverado Resort data de 2016, cuando en sus primeros pasos como profesional acabó decimoquinto, por lo que, de esta forma, podrá planificar su calendario a partir de ahora sin ese condicionante. Además, en el Fortinet Championship podrá sumar sus primeros puntos en el circuito americano antes de viajar a Europa donde se ha comprometido a disputar el Open de España y el Andalucía Masters.

Lógicamente, el número 1 del mundo es la gran atracción en la meca de la viticultura estadounidense y beneficia a los demás porque eleva el valor del torneo para el ranking mundial. Jon Rahm es el principal favorito en las apuestas, aunque unos problemas estomacales le obligaron a renunciar ayer al Pro-Am y pueden condicionar su estado físico. En la nómina de participantes figuran también dos de los ganadores de majors del curso pasado: Hideki Matsuyama, que se llevó en abril el Masters, y Phil Mickelson, vencedor en mayo del PGA Championship.

Rahm jugará hoy jueves y mañana con el estadounidense Max Homa y el surcoreano Si Woo-Kim. Otros nombres destacados en Napa son Marc Leishman, Matt Kuchar, Kevin Na, Webb Simpson, Danny Willett o Will Zalatoris, elegido esta semana como el novato del año del curso pasado.