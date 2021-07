Hondarribia lanza un aviso

A Coruña desveló la incertidumbre en el inicio de la Eusko Label Liga. Lo realizado hasta la fecha en los ensayos invernales quedó en un segundo puesto y el agua ejerció su habitual tarea de juez para colocar a cada trainera en su lugar. Premió a los que hicieron los deberes y, sobre todo, castigó severamente al que no dio con la tecla. Fue una primera toma de contacto de una larga competición, pero Hondarribia no necesitó más que eso para presentar su candidatura. La Ama Guadalupekoa, sinónimo de regularidad tras tantos años en la pelea, dejó claro que esta temporada también quiere la Corona. Lo hizo con un golpe en la mesa. Fue una exhibición en la que empequeñeció el buen trabajo realizado por traineras como la de Santurtzi y Zierbena y abrió un importante hueco con Urdaibai, claramente la gran derrotada de la jornada inaugural junto a Orio.

Hondarribia no tuvo rival en el estreno liguero. Su rendimiento fue el primer envite de la temporada y en el intercambio de golpes no hubo respuesta. Los rivales llegaron desde todos los frentes pero, sin importar la situación, la victoria hondarribitarra no pudo ni ponerse en duda. Zierbena lo intentó en el cara a cara en la primera tanda y solo aguantó hasta la mitad del segundo largo. A partir de ahí, los galipos no estuvieron acertados y los remeros de la Ama Guadalupekoa no desaprovecharon el regalo para poner pies en polvorosa y aventajarles en más de veinte segundos. En las siguientes tandas, se confirmó que la actuación de Hondarribia no se debió al demérito de sus compañeros de tanda. Ninguna de las embarcaciones se acercó a sus tiempos. Santurtzi fue la que menos cedió y acabó a catorce segundos.

La actuación realizada en la primera tanda dejó con mal sabor de boca a Zierbena. Fueron claramente superados por Hondarribia y dejaron un margen de muchos segundos que intuía que varias embarcaciones podían colarse en medio. Sin embargo, el buen hacer hondarribitarra fue lo que creó las diferencias y con el paso de las tandas, los galipos encontraron consuelo. Su actuación no fue tan mala y consiguieron acabar en un tercer puesto, minimizando mucho el daño sufrido.

La otra amenaza de Hondarribia fue Santurtzi. La Sotera, vigente campeona, impuso su jerarquía en la segunda tanda. Orio, Ares y Lekittarra, que sufrió mucho por la calle tres y acabó en último lugar, se quedaron rápidamente atrás. Los entrenados por Iker Zabala iniciaron entonces una contrarreloj contra el registro hondarribitarra, pero tras la segunda ciaboga se dieron cuenta que esta vez su batalla no estaba en el primer puesto. Los santurtziarras quedaron en tierra de nadie, con ventaja suficiente sobre Zierbena y sin poder alcanzar a la Ama Guadalupekoa. Sin embargo, conscientes de que todavía quedaba una tanda por jugarse, mantuvieron la concentración y consiguieron un tiempo que finalmente les serviría para ser segundos.

Acabar el primer fin de semana gallego en la tanda de honor es uno de los objetivos de todas las traineras que quieren pelear por las banderas de forma continua. Quedarse fuera supone vivir la temporada a remolque. Sin embargo, solo hay cuatro plazas y entre las principales candidatas Orio, que fue séptimo, y Urdaibai, noveno, quedaron fuera. Los bermeotarras fueron los grandes derrotados de este fin de semana. La calle cuatro, complicada para salir, fue el inicio de la condena de la Bou Bizkaia. Los entrenados por Jon Elortegi se dejaron muchos segundos en el inicio y no fueron capaces de darle la vuelta a la situación, todo lo contrario. Lejos de pelear por la cabeza, se encontraron luchando con equipos que tienen como objetivo la salvación y deberán mejorar mucho para escalar posiciones en una competitiva Eusko Label Liga.

Uno de los beneficiados de ese bajón de Urdaibai y Orio fue Ondarroa. Los ondarrutarras quieren mejorar el noveno puesto de la temporada pasada y en A Coruña plantaron la base para ello. La Antiguako Ama recordó a la de hace dos años y realizó una grandísima regata. Por momentos fue capaz de aguantar en el tú a tú a Zierbena y solo en la parte final de la regata cedió varios segundos clave. Finalmente, los entrenados por Iñaki Errasti acabaron en sexta posición, un buen resultado teniendo en cuenta la reconstrucción vivida y que les llena de moral de cara a las siguientes citas.

La Bandeira Cidade da Coruña será entregada hoy tras la regata que arranca a las 12.00 horas. Salvo catástrofe inesperada, la bandera será para los hondarribitarras. Pero no es lo único que hay en juego. Otros doce puntos entrarán en liza y Zierbena y Santurtzi tratarán de vencer a Hondarribia en una tanda de honor en la que también estará Donostiarra. Los galipos y los santurtziarras deberán mejorar y también esperar que la Ama Guadalupekoa no repita la exhibición realizada ayer.

Hondarribia1212------------------

Santurtzi1111-------------------

Zierbena1010-------------------

Donostiarra99-------------------

Cabo da Cruz88-------------------

Ondarroa77-------------------

Orio66-------------------

Ares55-------------------

Urdaibai44-------------------

Zarautz33-------------------

Tirán22-------------------

Lekittarra11-------------------

1ª TandaBaliza1ª ciaboga2ª ciaboga3ª ciabogaFinalPuesto

1. Ondarroa15:2710:1516:0620:53.686º

2. Hondarribia25:2010:0215:4220:16,561º

3. Zierbena35:1810:0715:5220:40,623º

4. Urdaibai45:2610:2516:1521:06,669º

2ª TandaBaliza1ª ciaboga2ª ciaboga3ª ciabogaFinalPuesto

1. Santurtzi15:2010:1215:4820:30,722º

2. Lekittarra25:3610:3216:2621:23,5412º

3. Orio35:2210:2016:0520:55,807º

4. Ares45:2710:2016:0721:06,128º

3ª TandaBaliza1ª ciaboga2ª ciaboga3ª ciabogaFinalPuesto

1. Cabo da Cruz15:2010:1615:5820:48,085º

2. Zarautz25:2210:1616:0721:11,8210º

3. Tirán35:2810:2716:1821:21,0411º

4. Donostiarra 45:1710:0915:4720:45,724º

PatrónPuntos

1ºDíaz (Donostiarra)3

2ºAranberri (Santurtzi)2

3ºLarrinaga (Ondarroa)1

