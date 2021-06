Garbiñe Muguruza no pierde tiempo en Wimbledon

Garbiñe Muguruza tardó en arrancar su primer partido en Wimbledon porque la jornada inaugural se retrasó por la lluvia, pero no tardó en acabarlo. La de Caracas se impuso por 6-0 y 6-1 a la francesa Fiona Ferro en 49 minutos y se metió por la vía rápida en la segunda ronda, donde se las verá con la holandesa Leshley Kerkhove, una holandesa de 29 años que apenas se ha dejado ver por el circuito de la WTA.

Muguruza, que tiene un balance de 28-6 en los partidos de primera ronda de Grand Slam, solo cedió su saque cuando servía para cerrar el partido y se anotó 23 puntos en los 24 segundos saques de Ferro, totalmente superada. "No siento la presión, ni que tenga ya nada que demostrar. He venido aquí para ver hasta dónde puedo llegar, partido a partido", resumió la jugadora vasco-venezolana, que agradeció la presencia de público en las gradas del All England Club "porque juego para vengan y me vean. Es lo que me motiva".

El cuadro femenino ya se quedó sin una de sus ilustres, la doble campeona Petra Kvitova, que cayó en un duelo con trampa ante Sloane Stephens, otra ganadora de Grand Slam, en dos sets. En cambio, Sofia Kenin y Iga Swiatek, dos de las principales favoritas, avanzaron sin problemas.

primera sorpresa



Entre los hombres, el torneo sufrió el primer sobresalto con la eliminación de Stefanos Tsitsipas. El finalista de Roland Garros y tercer cabez de serie en Wimbledon se encontró con poca preparación y en primera ronda con el estadounidense Frances Tiafoe y cedió en tres sets sin tener nunca opciones en el partido. Otro joven que se fue casa ayer lunes es el italiano Jannick Sinner, que ha visto frenada su progresión en los Grand Slams y cayó ante el rocoso húngaro Marton Fucsovics.

El campeón Novak Djokovic solo concedió el primer set al joven local Jack Draper antes de pisar el acelerador y vencer sin mayores problemas. El serbio se las verá en segunda ronda con el peligroso Kevin Anderson, una repetición de la final de 2018. Por otro lado, el torneo celebró el regreso cuatro años después de Andy Murray. El escocés se impuso al georgiano Basilashvili en cuatro sets de un duelo extraño. Con todo de cara, Murray encajó siete juegos seguidos en el tercer set en el que tuvo dos bolas de partido a favor. Luego, supo mantener la calma y cerró en el cuarto con el techo cubierto por la amenaza de lluvia.

Roberto Bautista, semifinalista en 2019, superó el duro escollo del australiano John Millman, mientras que Alejandro Davidovich se hizo un lío en el tercer set tras ganar los dos primeros y acabó sufriendo la remontada de Denis Kudla.