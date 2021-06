La reválida de Santurtzi

SANTURTZI firmó una temporada sobresaliente el curso pasado. Fue la trainera más regular del curso, peleó por prácticamente todas las banderas y conquistó su primer título de la Eusko Label Liga. La Sotera llegó a la cima. Degustadas las mieles del triunfo, en el club santurtziarra no quieren bajarse de esa ola. Su reto es repetir lo realizado el curso pasado e incluso tratar de dar un paso más. Y para mantenerse en lo más alto, volver a mostrar el mismo nivel no es suficiente. Los rivales aprietan con la ambición de destronar al campeón y no mejorar supone dar un paso atrás. En Santurtzi son conscientes de esa necesidad de avanzar y por ello han incorporado piezas de nivel a una tripulación ya de muchos quilates.

La Corona conquistada no amansa los ánimos de los remeros de Santurtzi. El triunfo supuso un hito histórico para el club, la primera victoria liguera en la ACT, pero eso no es suficiente. Quieren más. "Somos deportistas y como buenos deportistas queremos mejorar, aunque está muy difícil. Sería repetir el triunfo en la liga y nos quedaría la Concha. Vamos a ir paso a paso porque nos consta que el rival está haciendo muy bien los trabajos y van a querer desbancar al vigente campeón. Nosotros intentaremos que la Corona siga estando en las vitrinas del club", apunta Iker Zabala. Santurtzi partirá como el vigente campeón y sus actuaciones serán miradas con lupa.

Es una de las causas de ser el defensor del título, la exigencia exterior aumenta. "No nos supone una ansiedad o un estrés tener que demostrar que somos los vigentes campeones. Todo el mundo sabe que hay grandísimos remeros en Santurtzi, pero también los hay en otros clubes. Si ganamos estaremos súper contentos, pero si no, no va a ser ningún trauma", añade el entrenador bermeotarra.

En los meses anteriores al inicio de la temporada, Santurtzi ha demostrado que está a un grandísimo nivel. Pese a no ganar ningún descenso, estuvo casi siempre en la pelea y en los botes cortos arrasó consiguió todos los títulos que estuvieron en juego. "Los dos últimos meses han sido espectaculares. Todos los campeonatos de bateles y trainerillas han recaído del lado de Santurtzi, pero lo importante viene ahora. Dentro de poco nadie se va a acordar de ello. Vamos a recordar el trabajo hecho en la trainera y creo que vamos a llegar en un muy buen momento", apunta Zabala, aunque reconoce que hay que ser "cautos" debido al buen trabajo realizado también por los rivales en este periodo invernal y esperar, por lo menos, hasta que "las buenas sensaciones se corroboren".

A los buenos resultados cosechados por Santurtzi, se une la calidad contrastada de la tripulación. Los santurtziarras mantienen el bloque principal y añaden varias piezas de alto nivel. "La buena noticia para nosotros es que el 85 por ciento de la plantilla del año pasado se mantiene. A priori tenemos mimbres más que suficientes para repetir lo de la temporada pasada, pero todavía queda mucho camino por recorrer y a ver cómo se nos da este curso", comenta Zabala. Gorka Aranberri y Jon Etxaniz, de Orio; Javier Sayans, de Cabo; y Gorka Arostegi, de Urdaibai son las nuevas incorporaciones con las que cuenta la Sotera.

Todo esto coloca a Santurtzi como los principales favoritos. Son el equipo a vigilar y sus rivales intentarán desbancarle del trono. "Santurtzi es el vigente campeón y viendo cómo hemos trabajado es normal que nos coloquen como favoritos. Todos juegan sus cartas y no nos vamos a esconder. Que seamos favoritos o no, no nos supone ninguna presión extra y lo que vamos es con toda la ilusión de intentar revalidar el título", declara Zabala. Para poder llevar esa presión, el entrenador bermeotarra cuenta con una mezcla perfecta de veteranía y juventud en su tripulación, con un grupo de remeros que ya saben lo que es ganar la Corona y revalidarla el curso siguiente.

TEMPORADA COMPLETA



El inicio es una parte vital en todas las temporadas. Ninguna trainera quiere quedarse fuera de la tanda de honor y verse obligada a remontar. Sin embargo, Zabala va más allá apuesta por mantener la regularidad durante todo el año: "Aquí no hay mucha ciencia. Si quieres ganar la liga la misión es muy clara. Hay que empezar ganando y acabar ganando. Si vas de menos a más no sirve. El año pasado se vio con Hondarribia, que hizo un final de año espectacular y no le sirvió. Todo el mundo sabe cual es la teoría, pero luego ponerla en marcha es difícil". La regularidad fue el principal valor de Santurtzi y en un año que se presenta muy igualado, mantener una línea constante volverá a resultar fundamental para hacerse con la ansiada Corona.

plantilla de santurtzi

Entrenador

Iker Zabala 5ª temporada

Patrones

Gorka Aranberri No propio

Eneko González Canteran

Remeros

Gorka Arostegi Propio

Mikel Azkarate No propio

Yeray Cayón Canterano

Sorin Dragan Propio

David Durán Canterano

Markel Elorza Canterano

Jon Etxaniz No propio

Andoni García Canterano

Diego Hermo No propio

David Iglesias No propio

Óscar Andrés Medina Propio

David Núñez Canterano

Zunbeltz Pérez No propio

Gorka Rivero Canterano

Fernando Rúa No propio

Fernando Ruiz No propio

Javier Sayans No propio

Fede Steindl Propio

Óscar Viudez No propio

Ander Zabala Canterano