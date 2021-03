Jon Rahm no alcanza la meta en The Players

Jon Rahm no pudo rematar la semana en The Players de la manera deseada. El golfista de Barrika no estuvo nada fino en la última jornada en TPC Sawgrass y no pudo pelear por la victoria en el torneo, que finalmente fue por primera vez para Justin Thomas, que el viernes pasó el corte por apenas un golpe, pero metió el turbo el fin de semana para adelantar a Lee Westwood, que había salido como líder con tres golpes de ventaja. El ganador tardó en encontrar el domingo su juego, pero entre el 10 y el 12 hizo cuatro golpes bajo par que le permitieron asaltar la primera posición y ya no la abandonó, como suele ser su costumbre. Con esta victoria, Thomas arrebata el número 2 del mundo precisamnete a Rahm.

Por detrás del golfista de Kentucky, todos los principales aspirantes tuvieron problemas para rebajar golpes al campo. Los de Rahm tuvieron que ver con su falta de acierto desde el tee que le llevó a cerrar el día con apenas un 30% de calles cogidas, que fueron apenas la mitad en los cuatro días de The Players. En este campo es clave no perder la línea recta, pero el vizcaino no lo logró y eso hizo que su tarjeta se resintiera, sobre todo en los pares 5 a los que ayer no consiguió rebajar ni un golpe. Tampoco pudo sacar chispas a su putt y perdió el domingo casi un golpe respecto a la media del resto de competidores.

El birdie del hoyo 3 fue apenas un espejismo porque Jon Rahm no logró enlazar esa racha que lanzó a Thomas y que le habría dado opciones ya que ni Westwood ni DeChambeau estuvieron especialmente inspirados. Fue una vuelta insípida y, en ese sentido, frustrante porque tampoco habría necesitado una jornada espectacular. Para colmo, un bogey en el mítico hoyo 17 en península del campo de Ponte Vedra Beach le llevó a cerrar con un golpe sobre par en la novena posición, compartida con otros ocho jugadores, entre ellos Sergio García, que no pudo dar continuidad a su buen inicio y perdió todas sus bazas con una secuencia de bogey y doble-bogey en el 9 y el 10.

Así, que Rahm conquistó otro Top 10 en su temporada, el sexto en diez torneos, que le servirá de escaso consuelo porque su juego esta semana apenas ha alcanzado unos pocos momentos brillantes y la victoria le ha quedado lejos. En todo caso, el barrikoztarra sale de The Players con la mejor racha activa de cortes superados que alcanza ya los 19 torneos consecutivos. La última vez que no jugó el fin de semana fue en el Charles Schwab Challenge, el primer evento que se jugó en junio tras el parón por la pandemia de covid.

En la lucha por la victoria en el prestigioso torneo, Justin Thomas firmó doce bajo par en el total del sábado y el domingo y logró su decimocuarta victoria en el PGA Tour y un hermoso cheque de 2.700.000 dólares que se suman a un palmarés que cuenta ya con un major y una FedEx Cup. Westwood se quedó por segunda semana seguida con la miel en los labios de un segundo puesto, así que The Players sigue sin tener un ganador inglés en su palmarés. La próxima cita para todos los principales jugadores, incluido Jon Rahm, será dentro de dos semanas en el Mundial Match-Play de Austin.

dusitn johnson renuncia a tokio



Otra de las fechas señaladas este año en el calendario son los Juegos de Tokio, que recibieron un mazazo ya que Dustin Johnson, el número 1 del mundo, ha anunciado su renuncia a competir en el torneo olímpico ya que dice que no le encaja en su agenda.

the players

Clasificación final

1. Justin Thomas-14

2. Lee Westwood-13

3. Brian Harman-12

3. Bryson DeChambeau-12

5. Talor Gooch-11

5. Paul Casey-11

7. Corey Conners-10

8, Shane Lowry-9

9. Jon Rahm-9

9. Sergio García-9