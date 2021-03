Jon Rahm acelera en The Players

En el mismo día y en el mismo torneo en el que hace un año el golf se paró por la pandemia, Jon Rahm se metió de lleno en la lucha por The Players, el mejor evento fuera de los cuatro majors. El de Barrika firmó una vuelta de 67 golpes, cinco bajo par, en un día del movimiento en el que llegó a ocupar el coliderato al pasar por el ecuador de la ronda. Un bogey en el hoyo 10 después de que su bola quedara el mala posición en el bunker fue la única mancha en una tarjeta a la que empezó a dar lustre con cinco birdies en los nueve primeros hoyos.

Era lo que necesitaba porque llegando de muy atrás Justin Thomas protagonizó la mejor vuelta de la semana con ocho bajo par para dejar el liderato en -10 de forma provisional. A partir de ahí, el torneo quedó muy abierto y Rahm no pudo mantener el ritmo en la segunda mitad del recorrido de ayer en TPC Sawgrass, donde solo pudo rascar otro birdie en el hoyo 12, sobre todo porque no logró explotar al máximo los pares 5 del campo. Su putt funcionó mucho mejor que otros días, pero desde el tee no estuvo del todo preciso y eso le restó algunas opciones de restar golpes al emblemático escenario de Ponte Vedra Beach.

De todas formas, el golfista vizcaino, como ocurrió hace dos años, llega a la última jornada de The Players con posibilidades de hacerse con la victoria con nueve bajo par en el total y de menos a más tras los tres bogeys seguidos que hizo entre el 3 y el 5 en la primera jornada. Empatado con un veterano como Paul Casey, que busca su hueco en el equipo europeo de la Ryder Cup, y Brian Harman por delante tienen a Thomas y el sorprendente Doug Ghim, que debuta en el torneo; a Bryson DeChambeau y al admirable Lee Westwood, que por segunda semana consecutiva van a disputar el duelo estelar del domingo.

the players

Tercera jornada

1. Lee Westwood -13

2. Bryson DeChambeau-11

3. Justin Thomas-10

3. Doug Ghim-10

5. Jon Rahm-9

5. Paul Casey-9

5. Brian Harman-9

8. Matthew Fitzpatrick-8

8. Chris Kirk -8

8. Sergio García--8